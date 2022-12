Le budet du ministère des Affaires étrangères arrêté à…

Les députés ont voté, mercredi soir, le projet de budget pour 2023 du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, arrêté à la somme de 72 milliards 356 millions 690 mille 396 francs CFA. Il a été adopté par 87 parlementaires ; 72 voix se sont exprimées contre.

Les travaux de cette plénière ont été dirigés par le président de l’Assemblée nationale, Dr Amadou Mame Diop. Me Aïssata Tall Sall a défendu son projet de budget en présence de ses collègues des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Bâ, et du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy, rapporte l’APS.