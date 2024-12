Le budget de l’Enseignement supérieur estimé à 308 535 571 734 F

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a défendu hier son projet de budget en commission technique. Dr Abdourahmane Diouf annonce que son département est doté d’une enveloppe de 308 535 571 734 F Cfa contre trois cent trois milliards quatre cent trente et un millions huit cent quinze mille deux cent vingt-neuf (303 431 815 229) FCFA en 2024. Le budget a connu une hausse de Cinq milliards cent trois millions sept cent cinquante – six mille cinq cent cinq (5.103.756.505) FCFA en valeur absolue et 1.65% en valeur relative.

A l’en croire, les ressources allouées serviront à la mise en œuvre d’un ensemble d’actions prioritaires déclinées dans le plan opérationnel 2025 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Le ministre des Finances devant les députés Le défilé des ministres à l’Assemblée nationale a commencé depuis hier, avec le ministère des Finances et du Budget. Le ministre Cheikh Diba et son collègue de l’Économie, Dr Abdourahmane Sarr, ont présenté hier aux députés le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances 2025. Selon M. Sarr, c’est la consolidation budgétaire et la mise en place des fondements d’une transformation systémique du Sénégal pour accélérer la croissance qui sont les marqueurs du projet de budget.