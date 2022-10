Le cabinet de Macky valide le 3ème mandat…Le Palais approuve

C’est le signe révélateur de la candidature de Macky Sall à un 3ème mandat. Quand des membres influents du cabinet du Président de la République se prononcent en faveur de la participation de leur patron à la présidentielle de 2024, cela traduit la volonté de Macky Sall de convoiter le mandat de trop. Après le théoricien du troisième mandat qui se trouve être Mahmoud Saleh, c’est celui qui est considéré comme l’oreille de Macky qui vient de se prononcer sur le 3ème mandat. Celui que Macky appelle « Grand » vient de se prononcer à Thiès en faveur du 3ème mandat.

Abdou Fall, Président du collectif « And Nawlé », PCA de l’APIX et conseiller politique « occulte » de Macky Sall s’est prononcé mardi dernier en faveur du 3ème mandat. Selon Abdou Fall, « chaque citoyen qui remplit les conditions juridiques, légales a droit à poser sa candidature pour prétendre au vote des Sénégalais ». Et pour Abdou Fall « rien ne peut s’opposer si le président Macky Sall désire porter sa candidature. Ça, c’est la liberté ».

Au sein du cabinet du Président de la République, l’on se découvre et se montre favorable pour que Macky Sall se présente à un 3ème mandat. Et le conseiller politique occulte du Président Macky rejoint le faucon, celui qui a théorisé le 3ème mandat. Il ne fait rien pour le freiner dans ça. Macky Sall qui a formellement interdit à ses partisans de se prononcer sur la question de sa candidature en 2024, est plus prompt à sanctionner ceux qui sont contre que ceux qui disent oui : il peut briguer un troisième mandat.

C’est dire qu’au Palais de la République, l’idée suit son cours en ce moment. Des schémas sont en train d’être élaborés pour que Macky Sall se présente à un troisième mandat. C’est dans ce cadre d’ailleurs que, Aminata Touré qui a toujours été contre un troisième mandat du Président de la République Macky Sall, n’a pas été choisie pour occuper le perchoir à l’Assemblée nationale. Sa présence pouvait contrarier les plans de ceux qui travaillent pour présenter la candidature de Macky Sall en 2024…

D’ailleurs, depuis qu’elle a claqué les portes de Benno Bokk Yaakaar, elle ne cesse de multiplier les sorties pour asséner que Macky Sall ne peut pas briguer un troisième mandat, selon la Constitution. Les affidés de Macky Sall pensent eux le contraire. Et dans les actes que pose ce dernier, tout indique que ceux-ci ont réussi à le convaincre de se présenter à l’élection présidentielle de 2024.

Il faut maintenant engager la bataille auprès de l’opinion pour démontrer que juridiquement, rien ne peut l’empêcher de briguer un troisième mandat. L’ancien Chef de cabinet du Président de la République, redevenu ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang soutient que juridiquement rien ne peut l’y empêcher. Macky Sall a fait revenir le Professeur Ismaïla Madior Fall dans le gouvernement pour lui confier à nouveau le portefeuille de ministre de la Justice. Ismaïla Madior Fall est surnommé par l’opposition « le tailleur de la Constitution ». Et cette opposition voit son retour au ministère de la Justice, comme le signe qu’au Palais de la République, on prépare un coup pour que Macky Sall soit candidat en 2024.

Tous les ingrédients sont en train d’être réunis pour qu’on se dirige dans les prochains mois au Sénégal, vers des remous, des tensions politiques. Les faucons du Palais démontrent qu’ils vont tout faire pour mettre les Sénégalais devant le fait accompli comme ça a été fait en 2012 avec Abdoulaye Wade. L’opposition ne va pas rester les bras croisés, et ne va pas ainsi se laisser faire.

Ce sont des positions extrêmes qui vont donc s’affronter sur le terrain politique. La faute, aux faucons du Palais, aux affidés du Chef de l’Etat qui forcent sa candidature à un troisième mandat. Ils veulent mettre à feu et à sang, le Sénégal, rien que pour assouvir leurs seuls intérêts égoïstes.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn