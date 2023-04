Le cabinet du Président bloque tout…L’homme qui fâche les ministres, les DG et les alliés

Décidément, Macky Sall n’a pas de chance. Après avoir été victime des agissements de son ancien ministre d’Etat, directeur de cabinet, Mahmoud Saleh, qui refusait les audiences des Alliés et humiliaient les ministres au point de diviser la coalition Benno Bokk Yaakaar, voilà que Macky Sall paye les pots cassés de son nouveau directeur de cabinet, Abdoulaye Daouda Diallo, qui profite de son strapontin pour régler des problèmes politiques voire personnels. Quand il ne vous aime pas, soyez sûr que vous ne verrez jamais le Patron Macky. Il verrouille tout et bloque tout…

Abdoulaye Daouda Diallo devient un cas au Palais de la République. Il se prend pour le puissant maître des lieux. Désormais, il faut être dans ses bonnes grâces pour rencontrer le Président de la République. Toutes les audiences adressées à Macky Sall sont automatiquement refusées par le cabinet. Dans le but de vouloir « protéger » le Président, Abdoulaye Daouda Diallo crée des frustrés en ce moment où Macky Sall a besoin de ses alliés.

Il n’y a pas que les alliés. Même les ministres qui veulent voir le Président, n’ont pas de retour. Le Président ayant changé ses numéros, la seule voie pour le voir ou l’avoir en dehors des conseils des ministres, est d’appeler le cabinet. Et c’est là où tout se complique. Le nouveau directeur de cabinet ignore les appels ou ne donne pas suite aux sollicitations. Abdoulaye Daouda Diallo règle aussi ses problèmes politiques avec les autres ténors de la mouvance présidentiels. Il fait fi des intérêts du Président. Les ministres se plaignent, les DG râlent et les alliés écrivent des lettres ouvertes au président…

Des alliés haussent le ton. Et ce n’est pas Diaraf Sow président du parti ADAE/J et coordonnateur de la coalition Joowléene qui dira le contraire. Après avoir vu tous ses efforts pour contacter le Président de la République, être annihilés, il a choisi la voie épistolaire. Il écrit : « Excellence, nous sommes fatigués et découragés et nous sommes désolés de le dire à travers ce procédé de lettre ouverte, mais c’est la vérité…la raison fondamentale qui nous a mené à vous écrire cette lettre ouverte est que la communication ne passe pas avec votre cabinet ».

Pourtant lorsque, Abdoulaye Daouda Diallo avait été nommé à ce poste de directeur de cabinet du Président de la République en remplacement de Mahmoud Saleh, tout le monde avait espoir que certaines pratiques n’auraient plus cours au Palais. Mais les choses se sont empirées. Et, à ce rythme, c’est le Président de la République qui risque de voir des alliés frustrés par cette situation, lui tourner le dos. Abdoulaye Daouda Diallo agit contre les intérêts du Président de la République.

Certains disent même du directeur de cabinet du Président de la République qu’il est devenu un homme arrogant qui cherche à dompter les autres. Désormais, il faut faire allégeance auprès de lui, pour obtenir des faveurs. Il y en a même au Palais, des voix qui commencent à s’élever pour réclamer son départ. Macky Sall doit vite réagir. Ce qu’il a besoin en ce moment, c’est de voir les rangs se resserrer derrière lui. Or, Abdoulaye Daouda Diallo, à travers ses agissements, est en train de le fragiliser, alors que l’élection présidentielle approche.

L’opposition est en train de gagner du terrain et accueille aussi tous les frustrés de la mouvance présidentielle. Le cas de Mimi Touré accueillie à bras ouvert par toute l’opposition réunie nous édifie sur les enjeux politiques. Pendant ce temps, le directeur de cabinet du Président de la République fait tout pour qu’elle gagne l’élection présidentielle qui approche en frustrant les alliés de Macky Sall qui ne peuvent plus le rencontrer pour échanger avec lui.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn