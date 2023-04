Macky ouvre le dialogue…et pose des conditions à Sonko

Au moment où la question du troisième mandat se pose, le Président Macky Sall ne ferme pas toutes les portes à l’opposition. À une dizaine de mois de la présidentielle, Ousmane Sonko et ses camarades peuvent se retrouver à la même table que le chef de l’État. Mais le locataire du Palais a posé des préalables qui ne vont pas plaire au leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail (PASTEF). Et les conditions du président sont déterminantes pour l’apaisement du climat social…

Le Sénégal fête ce 4 avril ses 63 ans d’indépendance. Pour célébrer notre souveraineté, le président Macky Sall a sorti la totale pour son « dernier » 4 avril. Ce lundi, le chef de l’Etat, chef suprême des Armées a livré son traditionnel message à la nation. Dans ce discours d’union et de paix, le locataire du Palais est revenu sur ses grands projets. Il a aussi à lancer un appel aux membres de la société civile et aux forces vives. Mais le président de la République a tout dit en faisant un clin d’œil à l’opposition.

« Dans cet esprit, je reste ouvert au dialogue et à la concertation, avec toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l’Etat de droit et des Institutions de la République, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale », a déclaré le chef de l’Etat lors de son adresse à la nation. Un message qui résume tout le discours de ce 4 avril, basé sous le thème : « Forces armées et préservation des ressources naturelles ».

Parlant tel un chef de l’Etat, et non un chef de parti, le président n’a pas évoqué la question du 3ème mandat que l’opposition voulait lui imposer. Ainsi, Macky Sall est déterminé à s’asseoir à la table des négociations avec les opposants. En effet, depuis quelque temps, des appels au dialogue sont lancés pour éviter que le Sénégal ne sombre dans une crise pré-électorale. Ousmane Sonko a lancé une révolution qui risque de conduire le Sénégal vers des lendemains incertains.

Mais Macky Sall semble disposé à faire respecter l’Etat de droit. Conduite par Ousmane Sonko, l’opposition radicale a montré son mépris envers les forces de défense et de sécurité et les institutions. En atteste leur dernier communiqué, dans lequel la coalition Yewwi Askan Wi a ouvertement accusé l’armée de faire dans la politique. Des accusations qui n’ont pas plu au haut commandement. À lui tout seul, le maire de Ziguinchor n’a cessé de s’en prendre aux forces de défense et de sécurité. Il les a accusés d’être à la solde du président Macky Sall.

Ousmane Sonko a tellement insulté la justice qu’il s’est mis à dos toute la magistrature. Toutes les personnes qu’il ne peut pas dompter, il en fait des cibles. Il a même réussi à éjecter le juge qui devait se charger de l’affaire l’opposant à Mame Mbaye Niang. Le leader de l’opposition radicale n’a jamais montré du respect envers l’institution présidentielle. Incarné par Macky Sall, il ne cesse de s’en prendre à lui. Alors cette personne ne peut imposer au chef de l’Etat les termes d’un dialogue.

La fin du message de ce 3 avril s’adresse directement à lui. En listant tous les efforts qu’il a fait pour renforcer les moyens de la Gendarmerie et de la Police, Macky fait savoir à Sonko que sa résistance n’a aucune chance d’aboutir. Les échecs de ces dernières manifestations ont montré que le commandant en chef est déterminé à faire respecter l’ordre. Macky impose ainsi un dialogue…sous un format purement républicain. La balle est dans le camp de l’opposition radicale.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru