Le cadeau empoisonné de Macky à Karim Wade

Karim Wade refait surface ! Et c’est au dialogue national que son nom est revenu. Le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade a finalement obtenu gain de cause. Il n’aura pas d’amnistie. Mais son procès sera revisité. Une décision qui fait danser ses souteneurs. Même l’ancien ministre du «ciel et de la terre» met la pression sur le pouvoir pour qu’il accélère le processus. Mais ce qu’il semble ignorer, c’est qu’il fonce directement dans le piège du locataire du Palais.

Le dialogue national a acté la révision du procès de Karim Wade. Si le fils de Wade réussit à blanchir son nom, il n’y aura plus rien qui se dressera devant lui. De quoi susciter la curiosité de l’exilé au Qatar. Karim a profité de son message de Tabaski pour presser Macky Sall. Le fils de l’ancien Président en appelle aux autorités « de notre pays pour qu’elles se conforment sans délai aux conclusions du dialogue national, comme s’y est engagé le Président de la République. Leur devoir est de prendre en compte les résolutions issues de ce dialogue et de mettre œuvre les mesures concrètes et rapides qui s’imposent ».

Macky donnera sa réponse après la tabaski pour, dit-il, permettre aux sénégalais de déguster tranquillement leurs moutons. Mais ce que Karim ne sait pas, c’est qu’il fonce tout droit dans guet-apens. Rien ne dit que Karim Wade obtiendra gain de cause. Le fils de Wade risque de ne jamais être blanchi. Et comme l’avait révélé Xibaaru dans un article précédent, la révision d’un procès répond à certaines lois et règlements. Aucun fait nouveau ne justifie une quelconque révision d’un procès.

Et si Karim Wade commet l’imprudence de mettre les pieds au Sénégal alors qu’il n’a pas été amnistié, il sera directement envoyé en prison. Les Karimiste l’ignorent sans doute mais leur leader est sous le coup d’une contrainte par corps. Ce à cause des milliards qu’il doit au Sénégal. Mais celà, l’ancien ministre du ciel et de la terre en est conscient. Raison pour laquelle il a fui le pays. Depuis qu’il a été exilé, il refuse de poser le pied au Sénégal. Un acte qui pousse les sénégalais à rester méfiant vis-à-vis de lui.

Mais la véritable question à se poser est de savoir quand aura lieu ce procès. Rien ne dit que Macky donnera son aval avant 2024. Et même si c’est le cas, une révision éclaire est quasi impossible avant la présidentielle. Il a beau gesticuler mais dans un Etat normal, il devra attendre un bon moment pour voir son dossier ouvert. Malheureusement, le Sénégal est un pays à part. On a vu un procès de viol se dérouler en un temps record. Donc Wade-fils peut espérer encore un miracle.

Mais pas trop cas même. Car si son procès est ouvert, rien ne lui dit qu’il pourra remettre les pieds au Sénégal. Un candidat en exil serait un première dans notre pays. Et même si Wade-fils est candidat, il n’aura pas le discours qu’il faut pour convaincre son électorat. L’arrivée du leader parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), Ousmane Sonko, a fait évoluer le discours. Tout candidat qui ne pourra pas suivre sera dans l’incapacité de s’affirmer.

Macky Sall ne fait rien au hasard. S’il a accepté une révision du procès de l’ancien ministre du «ciel et de la terre», c’est parce qu’il a déjà une idée en tête. Si Karim fonce dans le tas, il va torpiller toutes ses chances pour 2024. Tout comme Khalifa Sall, il est assujetti à la décision de Macky Sall. S’il continue de crier à la révision de son procès, il risque d’être de nouveau éjecté d’une course présidentielle.

Mais attention ! Karim Wade et Macky Sall marche côte à côte. Aminata Touré a toujours accusé les deux hommes de dealer sur le dos des sénégalais. «Aujourd’hui, ce deal que j’annonçais entre le président et le Pds a éclaté au grand jour. En fait, le Pds n’est pas participant au dialogue, il est co-organisateur avec le président Macky Sall», avait lancé Mimi. Mais s’il y a deal, il bénéficie plus au locataire du Palais qu’à Wade fils. Karim est toujours dans l’incertitude. Attendons de voir comment Macky va-t-il sauver son «allié» ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru