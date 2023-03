Lamine Niang, agent de la sécurité de Ousmane Sonko et Gaoussou Sonko, chauffeur du leader de Pastef, ont été inculpés hier et placés sous le régime du contrôle judiciaire. Le parquet avait requis le mandat de dépôt pour mise en danger de la vie d’autrui et destruction de biens appartenant à autrui, renseigne Libération. Comme les 31 militants de Pastef, Lamine Niang et Gaoussou Sonko avaient été interpelés à la suite du report du procès opposant le ministre Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko.