Le choix de Macky entre 2 candidats…les nullards déjà exclus

Les Sénégalais seront bientôt édifiés sur le choix de Macky Sall à la présidentielle. Le choix tant attendu par les militants de la mouvance présidentielle, le candidat providentiel qui devra conduire les destinées de la coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de février 2024, sera projeté dans l’arène politique pour défendre le lourd héritage laissé par Macky Sall. Mais les rumeurs laissent perplexe quant à l’identité de ce « dauphin présidentiel ». Il ne s’agit plus d’un candidat mais plutôt de deux candidats qui sont sur la table du Patron. Et du coup, tous les autres candidats sont déjà exclus et leurs dossiers rangés. Qui sont les candidats retenus et les recalés ? Xibaaru vous dévoile tout.

Macky Sall aurait eu du mal à opérer un choix définitif entre les 5 candidats à la candidature de Benno pour la présidentielle du 25 février 2024. Mais plusieurs rumeurs et déclarations confirment une présélection faite par Macky Sall parmi lesdits candidats. Le Président de la République Macky Sall a eu tout le temps d’examiner minutieusement les profils des différents candidats de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Il a même commandité des sondages. Tout ça pour ne pas se tromper à l’heure de choisir.

L’économiste Moubarack Lô, Directeur général du Bureau de Prospective économique du Sénégal, a récemment fait des prédictions sur la prochaine élection présidentielle de 2024. Selon lui, le candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) sera choisi entre l’ex-Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et l’actuel chef du gouvernement, Amadou Ba. Mabarack Lo ne parle jamais en l’air. Personne ne peut lui contester son expertise. Alors qu’on était loin de l’élection présidentielle, Moubarack Lô avait fait des sondages donnant Macky Sall vainqueur en 2012 au deuxième tour en 2012.

Et il n’y a pas que Moubarack Lô. Sur les réseaux sociaux, les noms des deux candidats précités circulent. Amadou Ba et Mahammed Boun Abdallah Dionne sont les choix de Macky Sall et il aurait du mal à ce stade à se décider. Amadou Ba et Mahammad Boun Abdallah Dionne ont tous les deux des arguments à faire valoir. Ils bénéficient d’une sympathie auprès de l’opinion. Chacun des deux, pourra porter crânement le drapeau de la mouvance présidentielle en 2024.

Amadou Ba ou Mahammed Boun Abdallah Dionne ? Mais quid des autres ? Abdoulaye Daouda Diallo, Abdoulaye Diouf Sarr et Aly Ngouille Ndiaye sont exclus d’office. Ne parlons même pas de Mame Boye Diao car Macky Sall n’a jamais pris sa candidature au sérieux.

Abdoulaye Daouda Diallo, celui qui criait sur tous les toits qu’il a le soutien de tous, voit son dossier ranger dans les tiroirs. Personne n’a jamais pris au sérieux la candidature d’Abdoulaye Daouda Diallo. Il a essayé de démontrer sa capacité de nuisance, en s’attachant de lobbys. Avec le soutien de financiers comme Harouna Dia et Faye-CFA, Abdoulaye Daouda Diallo espérait la partie gagnée par lui. La preuve, ces derniers jours, il a procédé à tout va à des nominations en nommant d’anciens députés pour les recruter dans son cabinet comme conseillers spéciaux. Il espère sur ces derniers pour appuyer sa campagne, s’il est choisi pour être le candidat de Benno Bokk Yaakaar.

Abdoulaye Diouf Sarr qui n’a même pas pu gérer Dakar, n’a même pas pu gérer Yoff. Il n’a pas échappé au filtre de la présélection. Il est remis à sa place. Le voilà qui boit le calice jusqu’à la lie. Abdoulaye Diouf Sarr verse dans la diversion. Comment peut-il imaginer un seul instant être celui qui sera choisi candidat de Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle en 2024. Peut-être qu’il a voulu travailler à la défaite cuisante de la mouvance présidentielle en 2024.

Aly Ngouille Ndiaye doit dire adieu à ses rêves. Mais avec cette démarche de candidature, il a fait grimper sa côte de popularité. Certes, en dehors de Mahammed Boun Abdallah Dionne et d’Amadou Ba, son profil aurait pu être intéressant. Il est un grand homme d’état. Il est républicain. Seulement, il fallait opérer un choix, et Macky Sall s’appuie sur les remarques qu’il reçoit, ici à gauche, ici à droite, suivant également les sondages pour faire son choix. Malheureusement pour lui, Amadou Ba et Mahammed Boune Abdallah Dionne sortent nettement du lot.

Pauvre Mame Boye Diao, comment a-t-il pu croire à une candidature ? Il a encore plusieurs étapes à franchir avant de devenir un candidat sérieux. Où est-ce qu’il a fait ses preuves ? Mame Boye Diao est un homme qui doit tout à Macky Sall. S’il est connu aujourd’hui à Kolda au point d’en devenir le maire, c’est grâce toujours à Macky Sall qui l’a nommé à des postes où il pouvait se constituer une base politique. Sa candidature n’a jamais été prise au sérieux. Mame Boye Diao a présenté sa candidature uniquement pour voir après de quel côté va tourner la boussole. Du côté de la mouvance présidentielle ou de l’opposition pour faire après lui-même son choix.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn