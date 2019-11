Le classement des 5 meilleurs coachs au monde actuellement

​Nommés à la tête des plus grandes équipes de football, certains entraîneurs sont devenus des maîtres en la matière remportant tous les trophées sur leur passage. Voici les 5 meilleurs entraîneurs au monde actuellement.

Jürgen Klopp

Après une carrière de joueur de 1986 à 2001 dont onze saisons passées au FSV Mayence, Jürgen Klopp raccroche les crampons pour devenir l’entraîneur du club allemand. Après 270 matchs disputés à la tête de Mayence (2001-2008), il s’engage en 2008 avec le Borussia Dortmund. Sous les couleurs des jaunes et noirs, le coach allemand va remporter pas moins de 5 trophées dont le championnat d’Allemagne à deux reprises (2011, 2012). Il quitte finalement le Borussia à l’issue de la saison 2014-2015 pour s’engager en octobre de la même année avec Liverpool. Sur le banc des Reds la consécration arrive en 2019 lorsque son équipe remporte la Ligue des Champions contre Tottenham (2-0). Jürgen Klopp est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Liverpool.

Zinedine Zidane

Légende du foot français, Zinedine Zidane met un terme à sa carrière (1988-2006) après la Coupe du Monde 2006. Avant de faire ses débuts en tant qu’entraîneur, Zizou va occuper plusieurs postes au sein de la direction madrilène ; conseillé de Florentino Perez, directeur sportif ou encore coach adjoint de Carlo Ancelotti. En janvier 2014, il obtient son diplôme d’entraîneur et devient quelques mois plus tard le coach du Real Madrid Castilla. Après deux saisons sur le banc de l’équipe réserve du Real, Florentino Perez lui confie les clés de l’équipe première en janvier 2016. En deux saisons et demie, Zinedine Zidane remporte 9 titres avec la ​Casa Blanca dont 3 Ligues des Champions successives. S’il décide de quitter le Real à la fin de la saison 2017-18, le Français fait son come-back, neuf mois plus tard.

Carlo Ancelotti

Après une brillante carrière dans le championnat italien (1976-1992) au poste de milieu de terrain, Carlo Ancelotti se reconverti en tant qu’entraîneur en 1992. Après une première expérience en tant qu’entraîneur adjoint de la Squadra Azzurra, il coachera successivement ; l’AC Reggiana, Parme et la Juventus avant de poser ses valises à l’AC Milan en 2001. Avec les Rossoneri, il va remporter 8 titres dont deux Ligue des Champions en 2003 et 2007. Après huit saisons, il quitte le Milan AC pour rejoindre Chelsea en juin 2009 et ajoutera trois trophées supplémentaires à son palmarès.

Limogé par la direction des Blues en mai 2011, il retrouve un poste quelques mois plus tard sur le banc du ​PSG avec qui il deviendra champion de France (2012-2013). En juin 2013, le tacticien italien voit son souhait exaucé et succède officiellement à José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Malgré quatre trophées dont une Ligue des Champions (2014), Carlo Ancelotti va se faire une nouvelle fois limogé en mai 2015. Après une saison sur le banc du Bayern Munich (2016-2017), l’Italien est désormais l’entraîneur de Naples depuis mai 2018.

José Mourinho

Après une modeste carrière de joueur professionnel (1980-1987), José Mourinho décide de se lancer dans une carrière d’entraîneur. En 2000, il est ainsi nommé à la tête du FC Porto avec qui il va connaitre ses premiers succès. Avec le club portugais, il devient champion du Portugal à deux reprises (2003, 2004) et soulève la coupe aux grandes oreilles en 2004. A l’issue de cette saison, « The Special One » décide de rejoindre Chelsea. En trois saisons (2004-2007), sur le banc des Blues, José Mourinho va faire mieux que tous les entraîneurs précédant en remportant pas moins de huit trophées dont deux titres de champion d’Angleterre.

Après deux saisons du côté de l’Inter Milan (2008-2010) et 5 trophées remporté, le Portugais est nommé nouveau coach du Real Madrid en mai 2010. L’expérience madrilène se révélera plus compliqué pour « The Special One » avec trois titres en trois ans. Après un retour à Chelsea de 2013 à 2015, José Mourinho est actuellement sans club après avoir été limogé de ​Manchester United (2016-2018) suite à des mauvais résultats.

Pep Guardiola

Après une carrière de joueur (1990-2006) dont onze saisons sous le maillot du FC Barcelone (16 titres gagnés), Pep Guardiola raccroche les crampons en 2006. En mai 2008, il devient l’entraîneur du ​FC Barcelone avec qui il remporte 14 trophées sur 19 possibles dont deux Ligue des Champions. Après quatre saisons au Barça, il décide de quitter le club catalan et rejoint le Bayern Munich en janvier 2013. Sur le banc munichois, le tacticien espagnol soulèvera sept nouveaux trophées. Depuis 2016, Pep Guardiola est le coach de Manchester City avec qui il a remporté sept titres dont deux championnats d’Angleterre. Il est sous contrat jusqu’en 2021 avec les Citizens.