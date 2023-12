Le CNPD demande des sanction contre les mareyeurs qui transportent des juvéniles de poissons

Par lettre circulaire N°01106 en date du 29 Novembre 2023, la Direction des Industries de Transformation de la Pêche (DITP) du Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime (MPEM) a fait part de sa décision d’appliquer dorénavant des sanctions contre ceux qui débarquent des juvéniles de poissons au niveau du Port Autonome de Dakar, en application des dispositions de la loi 2015-18 du 13 Juillet 2015 portant Code de la pêche maritime.

La Coalition Nationale pour une Pêche Durable (CNPD) se félicite de cette décision et exhorte les autres démembrements du ministère, notamment la Direction des Pêches Maritimes (DPM), la Direction de la Protection et de la Surveillance (DPSP) et leurs services déconcentrés à œuvrer dans le même sens pour une application rigoureuse et effective de l’interdiction de capture et de débarquement de juvéniles de poissons au niveau des quais de pêche et autres sites de débarquement par les pirogues de la pêche artisanale.

Des mesures appropriées doivent également être appliquées contre le transport et la commercialisation des juvéniles par les mareyeurs ainsi que leur traitement par les usines de transformation de la pêche et les sites de transformation artisanale.

En outre, la Coalition, à travers ses membres, a déjà alerté depuis plusieurs années sur les débarquements fréquents de « cartons neutres » contenant des produits de pêche extracommunautaires par des navires de pêche industrielle au niveau du quai de pêche du Port Autonome de Dakar. Ces pratiques sont des sources de fraudes sur le label « origine Sénégal » et constituent une concurrence déloyale sur les marchés communautaires (UEMOA, CEDEAO, etc.) au détriment des entreprises légalement constituées.

Tout en saluant cette importante mesure prise par la DITP, nous recommandons cependant qu’elle fasse l’objet d’un suivi permanent jusqu’à l’élimination complète des débarquements de poissons immatures par la pêche artisanale et la pêche industrielle.

Nous recommandons également de veiller à l’application stricte de la loi concernant les débarquements de « cartons neutres » au port de Dakar ainsi que le renforcement de la gestion des pêcheries au Sénégal.