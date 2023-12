Misère, chômage et sous-emploi : Et si on tenait aux jeunes un langage ni violent ni flatteur ?

C’est vrai que le chômage existe, c’est vrai que les temps sont anormalement durs, c’est vrai aussi qu’il y a une inadéquation entre l’école, la formation et le marché de l’emploi. Bref, c’est incontestablement vrai que les jeunes sont victimes du manque de vision et de générosité des adultes, mais cela ne les exonère guère de leur devoir de se battre pour changer leur situation.

La question de la jeunesse, celle de l’emploi et celles cruciales relatives à l’éducation et à la santé ne devraient jamais être politisées. Malheureusement, nos politiciens, étant de véritables charognards, s’empressent toujours à absoudre les jeunes afin d’accuser leurs adversaires. Le pouvoir accuse les opposants de manipuler les jeunes ; l’opposition accuse le pouvoir d’avoir échoué, de ne pas créer des emplois ni lutté efficacement contre la pauvreté. Ils ne disent jamais la vérité au peuple.

Les moyens nous manquent, c’est vrai, mais ils ne tombent pas du ciel, on les crée : il est temps d’aborder la question de la jeunesse avec plus de sérieux et de rigueur. Il faut dire aux jeunes qu’ils ont une part de responsabilité dans ce qui leur arrive, qu’ils peuvent changer leur destin au lieu de se résigner à tout attendre de l’Etat. Le Sénégal a beaucoup de terres cultivables, nous avons de braves valides mains, mettons à profit les opportunités que la nature nous a données afin des créer des emplois et de la richesse. Dans le delta du Sàalum, les femmes font de grandes choses avec des moyens rudimentaires ; sur le tout le littoral sénégalais, elles montrent leur ingéniosité et leur abnégation : pourquoi ne pas les imiter ?

Les premiers à créer des machines n’avaient pas tous des moyens, c’est dans l’ombre du maître que l’esclave fourbit ses moyens de libération, crée la civilisation et devient le maître du monde. Et je parle de maitre, je ne pense pas à des hommes, je pense plutôt à nos habitudes extravagantes, à notre asservissement aux biens de la vie, à des choses à la fois frivoles et onéreuses.

On peut faire beaucoup de choses avec l’arachide, on peut acheter le « buy » ou « pain de singe », le transformer et le vendre ; on peut faire beaucoup de choses avec la pastèque, le bissàp, la mangue, les fruits de mer, etc. C’est la culture de l’innovation qui nous fait défaut. On est tellement pressé d’accumuler de l’argent et d’en jouir aussitôt que la chaine de valeur nous est inconnue, que nous rechignons à l’investissement dans le moyen et long termes.

Nos modes de consommation sont également en conflit avec nos moyens. Le nombre de villas et de voitures luxuriantes, les cérémonies familiales et religieuses fastes, etc., alors que nous sommes un PMA interpellent notre sens de l’introspection. Il y a quelque chose qui n’est pas cohérent.

Alassane K. KITANE