Le Colonel Doumbouya à l’équipe guinéenne : « La coupe ou vous remboursez l’argent »

A quelques jours du coup d’envoi de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, programmée du 09 janvier au 6 février 2022 sur le sol camerounais, le Syli National dirigé désormais par Kaba Diawara a reçu le drapeau tricolore guinéen au palais Mohamed V.

Après la qualification pour la prochaine CAN, Kaba Diawara et ses hommes ont été reçus ce lundi au palais Mohamed V, pour la traditionnelle remise du drapeau national. C’est sous l’égide du ministère des sports, de la jeunesse et de l’emploi jeune en collaboration avec le comité de normalisation, que le président colonel Mamadi Doumbouya a d’abord passé un message aux joueurs avant de remettre le tricolore aux représentants guinéens.

Face aux guerriers guinéens, le colonel Mamadi Doumbouya n’a pas été du tout tendre dans son message. Le président a déclaré « La coupe ou vous remboursez l’argent qui sera investi sur vous ». C’est sur ces propos que le joueur de Young Boys, Mohamed Ali Camara a reçu le drapeau au nom de la délégation guinéenne suivi d’un message d’accompagnement.

Pour rappel, la Guinée est logée dans le groupe (C) en compagnie du Malawi, le Sénégal et le Zimbabwe. Et, au compte de sa première sortie, le Syli National de Guinée sera opposé au Malawi le 10 janvier 2022, à Bafoussam (Cameroun).

Avec Avenir Guinée