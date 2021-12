Mohamed Diallo : « Bougane vient en sauveur pour libérer les jeunes »

Bougane Gueye Dany vient en sauveur pour libérer les jeunes de l’emprise des fossiles politiques (Par Dr Mohamed Diallo)

Enfin une bouffée d’oxygène dans l’arène politique doublée d’une jeunesse avertie et consciente. Avec lui, surgit une vision politique et concrète pour le Sénégal et son vrai peuple.

Voici l’espoir de toute une jeunesse qui vient en sauveur pour libérer les jeunes de l’emprise des fossiles politiques et des vieux renards qui les ont toujours incités à la violence et au fratricide juste pour rester au sommet du pouvoir et des grandes instances de décision.

Enfin, nous avons un jeune qui réussira à dissiper le courroux du sénégalais LAMBDA sur le politicien grâce à son sens du patriotisme, ses ambitions saines pour son peuple et sa façon de faire la politique autrement.

Enfin quelqu’un qui accepte de se vouer à la lutte contre l’injustice et la mal gouvernance.

Enfin une chance pour le Sénégal de se débarrasser de ses faux fils, traitres et égoïstes.

Enfin quelqu’un qui va restaurer nos valeurs, le Foula, le Fayda, le Diome et le Kersa.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr Mohamed Diallo

Président du parti URV

Administrateur général de la grande coalition Gueum Sa Bopp