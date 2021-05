Le Commissaire Keita revient sur le rôle des forces de sécurités en cas d’émeutes

Le commissaire Cheikhna Keita venu assister au lancement de la Plateforme « Citoyenneté Paix et Développement » est revenu sur les émeutes de mois de mars. Ces manifestations ont fait plus de dizaine de morts, de très nombreux blessés et causé des dégâts matériels très importants. Ce dernier en a profité pour revenir sur les devoirs et droits des forces de sécurité et de défense au cours des opérations de maintien de l’ordre.

Selon lui, les forces de défense et de sécurité sont des démembrements de l’Etat qui sont habilités, par la loi, à user de la force à chaque fois qu’au cours de l’exercice de leur mission, quelques circonstances commandent de le faire. Et c’est ce qu’ils ont fait lors de ces dernières manifestations.

« Il peut arriver à des éléments des forces de défense et de sécurité de se retrouver dans des situations qui peuvent justifier l’utilisation par eux d’armes à feu. Mais ils ne pourront recourir à ce moyen qu’après avoir régulièrement sommé leurs assaillants de reculer et de se disperser », précise-t-il.

Mais l’ancien Commissaire de Police se veut clair, dès qu’ils sont en face d’une attaque dirigée contre des casernes, des commissariats ou brigade, les forces de défense et de sécurité « peuvent faire usage de leurs armes sans avoir à s’embrasser du respect d’un formalisme quelconque visant à avertir les participants à des actions de cette nature des risques auxquels ils sont en train de s’exposer », précise-t-il.

Cheikh Keita n’a pas manqué d’inviter les sénégalais au respect et à la compréhension envers les forces de sécurité.

Fatou Boundaw Manga (Stagiaire) pour Xibaaru