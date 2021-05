Rattachement du Technopôle à Guédiawaye…le projet de Aliou Sall qui fâche

La récente sortie du maire de Guédiawaye, Aliou Sall, réclamant le rattachement du Technopôle et d’une partie de la commune de Djeddah-Thiaroye Kao au département de Guédiawaye, a fait sortir de leurs gonds « les Forces vives de Pikine ». Au cours d’une rencontre tenue lundi à Pikine Tally Boubess, ce collectif regroupant des structures de jeunes du département de Pikine, a vivement condamné cette proposition du maire de Guédiawaye, rapporte Le Soleil.

Bira Lô, un des porte-parole de ce collectif, rappelle que le Technopôle est l’un des rares poumons verts de Dakar. Après avoir évoqué le lien historique qui lie le Technopôle au département de Pikine depuis toujours, il a invité la plus haute autorité du pays à réagir à temps « afin d’éviter que la situation n’empire ».

À son tour, Alioune Diagne, membre dudit collectif, explique que c’est dans une vidéo devenue virale et publiée ces derniers jours sur les réseaux sociaux que l’édile de la ville de Guédiawaye a tenu ces propos qui n’ont pas plu aux Pikinois.

« Ce n’est pas quelque chose que nous avons inventé, nous l’avons vu et entendu demander le rattachement d’une partie des communes de Djeddah-Thiaroye Kao, de Pikine-nord et de Pikine-ouest à la ville de Guédiawaye. Les zones ciblées par le Président de l’Association des maires du Sénégal sont, en réalité, les endroits les plus chers à ces localités. Il s’agit du marché Boubess, Djeddah-Thiaroye Kao et le Technopôle de Pikine », martèle Alioune Diagne, dans les colonnes du quotidien national.