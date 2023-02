Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba…un abreuvoir du Savoir dans le mouridisme

Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba, ci-git un abreuvoir du Savoir et place de l’éducation, dans le mouridisme.

Source de référence : https://ccakt.org/

Base d’appui: Extrait du saint Coran sourate 20 Taha Extrait du verset 114 «Houl Raby Zitni Ilma ». «Dieu augmente mes connaissance ou encore donne moi le Savoir». C’est une prière que Dieu détenteur du Savoir et de la Sagesse, de la Connaissance, ordonnât au prophète Mohamad «PSL» de prononcer. Les musulmans attentifs et en quête de bienfaits, s’en servent quotidiennement en 100 Astafurlah, 313 Rabi Zitni Ilma, 100 Salatu Ala Naby.

Eléments d’appréciation substantielle :

A Touba, l’inauguration du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim a battu le record de mobilisation, de l’organisation. C’est sous le doigté managérial et l’empreinte de Serigne Youssoupha Diop, Manager hors pair, le responsable moral de la daara Hizbut Tarqyyah. La communauté Baye Fall a marqué son sceau en la déclamation des Zikars. Les daaras Mourides se sont mis durant cette cérémonie de haute teneur et de large portée à la récitation des panégyriques «Khassida ». La foule était en euphorie.

Rien au point de l’organisation n’a été laissé en rade pour le séjour des invités. Le complexe dont le coût est estimé à 37 milliards de FCFA sous financement mouride, est non générateur d’endettement mais porteur de développement durable. L’université prévoit, 10000 apprenants. Quelle prouesse d’obédience mouride sous la vision éclairée de Serigne Mountakha Mbacké. Notre Khalife Général au sourire éternel, réalise par une marque particulière le vœu de Serigne Touba Khadimou Rassoul dans Touba : répandre le savoir dans la communauté humaine de manière globale et inclusive.

Entre orientations originelles et perspectives d’avenir il n’est pas superflu de relater l’inauguration dudit Complexe. En effet, c’est à dire, relever, noter que de mémoire de talibé mouride résidant dans cette agglomération, la dimension de cet événement figure dans le Guinness mouride d’attroupement. Le rassemblement en masse est inédit dans toutes les facettes. La foule mouride présente dés les premiers rayons du soleil de la matinée de ce lundi 6 Février 2023, n’a jamais été enregistrée au paravent. L’affluence a atteint un engouement humain non chiffrable.

Au demeurant, l’explication, la circonscription, le sens, la portée, la teneur, la motivation, la détermination, le fondamental de ce complexe sont pleins d’enseignement. Les enjeux sont d’ordre pédagogique, didactique, formateur, professionnel. Ajoutons sans embages dans l’aspect est culturel et instructif.

Les parties prenantes de ce complexe si grandiose, ont comme socle de décision et de téléologie, la mise en évidence de l’éducation et la formation léguée en héritage par le profil atavique de Borom Touba.

Notre Cheikh charismatique est plein de renseignements, de tout ordre bénéfique. Les faits marquant le sillage de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké sur terre, dépasse à plus d’un titre l’entendement humain. Le contenu intellectuel a dépassé et surpris l’esprit des sages et savants de son époque. Les doctes de l’islam du vingtième siècle, les contemporains du Cheikh Mouride ne pouvaient cerner son amplitude de ce leader communautaire. Encore moins circonscrire son leadership éclairé et cultivé à travers diverses épreuves surhumaines. Le rétablissement des œuvres pour une digestion de l’éducation prônée par cet illustre saint de l’islam est un travail de longue haleine combien exaltante. L’enseignement et le parcours élogieux de cette vertueuse personne dépasse les frontières terrestres. Les contemporains du Cheikh Mouride, ascètes émérites ne pouvaient circonscrire ni identifier, la source inépuisable dont Borom Touba trempait sa plume. La pensée du Cheikh est de nature multidimensionnelle, universelle et unique dans sa marche quotidienne. Le Saint Coran en bandoulière.

Durant 33 ans, Cheikh Ahmadou Bamba s’est consacré à la glorification de son Seigneur en guise de reconnaissance aux nombreux bienfaits accordés par Dieu, le Sachant l’Omniscient. Les louanges ont été formulées grâce à la poésie. Mais au-delà de l’écriture, Cheikh Ahmadou Bamba a aussi initié une voie et invité tout musulman à le rejoindre afin d’occuper une place de choix des deux mondes. Ce chemin vers la réussite ultime et vers la félicité divine passe la connaissance, par une construction de soi, par la privation de toute jouissance pouvant nuire à la propreté de l’âme. C’est l’orientation du Serigne de Cheikh Ibrahima Fall Baboul Mouride.



La vision de l’éducation de Borom Touba si profonde et révolutionnaire passe par le Savoir. Dans une œuvre nommée «Kun Kaatiman», Cheikh Ahmadou Bamba livre des conseils aux fidèles musulmans pour acquérir du savoir de la connaissance et atteindre un objectif. Dans ce texte plus qu’éducatif, Serigne Touba parle de tout ce à quoi on peut être confronté dans la vie. Le fondateur du mouridisme invite à l’humilité, à l’habitude de passer inaperçu pour échapper aux malheurs. Voici les 08 conseils du marabout.1: « Essaie toujours de te cacher toi qui est à la quête du savoir. Ainsi tu t’épargneras les épreuves et les peines. Aie de la détermination ainsi tu dépasseras ta génération» ; 2: «Ne te plains pas tout le temps des épreuves qui t’accablent. Sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien» ; 3:« Car la science n’est jamais octroyée à quelqu’un qui craint la faim, saches que Dieu élève son serviteur qui fait preuve de patience» ; 4: «Toi qui veux acquérir le savoir, révise à chaque fois, à chaque instant. Je plains celui qui ne le fait pas» ; 5: «Toi qui cherches le savoir ne cherche pas en même temps l’argent. Car le créateur pourvoit au besoin de celui qui est en quête de connaissance» ; 6: «Crains Dieu et suis sa religion qu’est l’ISLAM. Car celui qui désobéit à Dieu et celui qui fait du mal à autrui ne détiendront jamais la connaissance» ; 7:« Éloigne toi des jeunes filles en âge de se marier et celles qui sont déjà mariées. S’approcher d’elles conduit au mépris à la désobéissance et à la perdition» ; 8: «Ne sacrifie pas l’au-delà pour ce monde, ô fils d’Adam. Donc il est clair que quiconque échange la lumière pour l’obscurité le regrettera».

Ce recueil sublime de référence, mérite d’être mis en relief, puis vulgarisé pour une appropriation opportune pour tout apprenant. L’ère digitale est un terreau fertile dans cette ligne droite de recherche du savoir.

La conjoncture politique et socioéconomique du pays invite à l’accaparement de ce trésor légué. L’album est bien multidimensionnel et fort multidisciplinaire. Une prise de conscience s’avère nécessaire à son sujet. L’incitation pour une appropriation opportune des valeurs et des pratiques du Mouridisme doit être extériorisée, proclamée, révélée. Et encore déclarée, parlée, relatée. Sans surplus formulée, affirmée, attestée. Donc certifiée, démontrée, confirmée. Kun Kaatiman est une source d’abreuvoir pour les assoiffés «es» de la connaissance. C’est pour autant la recherche de la connaissance. La connaissance se distingue des termes qui lui sont proches comme : savoir, information, donnée, croyance, science, expérience, etc.

La connaissance est une notion aux sens multiples. Les connaissances, leur nature et leur variété, la façon dont elles sont acquises, leur processus d’acquisition, leur valeur et leur rôle dans les sociétés humaines, seront étudiés par une diversité de disciplines dans cette université mouride. Les disciples de Serigne Touba, sont les acteurs et bénéficiaires au premier rang. Dans cette option privilégiée il nous revient d’apporter notre pilier voire soutien. A l’instar de cette initiative dénommée : «Collectif Digital d’Appui au Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba «CDA-CCAKT». L’ère du numérique soutenue par l’intelligence artificielle justifie cet élan intellectuel. La communauté mouride est homogène et pacifique. Il sera en perspective, la revalorisation et la promotion digitale de cet havre de connaissance incrusté et agrémenté à Touba, la ville sainte.

Le complexe comprend des bâtiments administratifs, des infrastructures pédagogiques et sociales, comme des salles de cour, une bibliothèque, un planétarium, une mosquée, une infirmerie, un complexe sportif, etc.

Serigne Saliou Fall, Personne Morale Daara Ligguéye Diamou Yalla.

Touba le 7 Février 2023.