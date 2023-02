Fonds Covid : Cheikh Tidiane Dieye indique au Procureur la voie la plus simple

POURQUOI COMPLIQUER UNE PROCÉDURE QUAND ON PEUT LA RENDRE SIMPLE ?

Donnant suite au rapport de la Cour des Comptes sur la Gestion des Fonds du FORCE COVID 19, Monsieur le Procureur de la République a ordonné l’ouverture « d’enquêtes préliminaires aux fins de constituer la matérialité des faits dénoncés, d’en rassembler les preuves et d’élucider les circonstances qui ont entouré les actes évoqués », entre autres. Cette enquête est confiée à la DIC.

C’est mieux que rien, certes. Mais il aurait pu s’éviter cette procédure longue et complexe pouvant donner lieu à toutes sortes d’interventions, de marchandage et de médiations.

La voie la plus simple était la saisine pure et simple du juge d’instruction pour accélérer les choses, puisque que toutes les preuves qu’il recherche à travers les enquêtes de la DIC sont déjà trouvées par la Cour des Comptes dont les magistrats sont sans doute aussi compétents, si non plus, dans ces matières, que les policiers enquêteurs.

Il aurait même pu saisir la CREI qui est aussi compétente en matière d’enrichissement illicite (sans rentrer dans le débat sur les forces ou faiblesses de cette Cour).

Il est donc important que tous ceux qui suivent ce dossier continuent de veiller au grain, de rester vigilant et de maintenir la pression sur le Gouvernement. Le Peuple sénégalais n’acceptera pas que des lampistes soient visés et condamnés alors que les ministres ordonnateurs seraient épargnés. Nul ne devra passer entre les mailles du filet.

Si nous étions dans un pays normal, où l’éthique fonde les actions du Gouvernement, le Président de la République aurait relevé de leur fonction les ministres cités dans le rapport pour davantage mettre la justice à l’aise. Ces derniers pourraient aussi démissionner de leur propre gré.

L’obligation de rendre compte est un principe de base de la gouvernance. C’est aussi un impératif pour garantir la légitimité de l’Etat et des institutions :

J’invite tous les citoyennes et citoyens à soutenir la démarche des députés de l’opposition pour la mise en place de la Haute Cour de Justice qui pourrait connaître des infractions commises par les ministres.

Je soutiens et félicite les initiateurs du collectif « Sunuy Milliards Du Rées » ainsi que tous les citoyens qui se battent pour préserver les maigres ressources publiques.

Cheikh Tidiane DIEYE

7 février 2023