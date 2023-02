Pastef perd la bataille des réseaux sociaux…Sonko change de stratégie

Gagner la présidentielle ne sera pas une tâche facile pour Ousmane Sonko. Le leader du Parti des Patriotes Africain s du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a ouvert de nombreux fronts qui sont en train de l’essouffler politiquement. Les deux procès sont de véritables handicaps pour cet homme qui ambitionne d’être le 5e président de la République. Les réseaux sociaux étaient le dernier rempart du maire de Ziguinchor pour faire face à l’assaut de ses adversaires. Malheureusement, il ne contrôle plus grand-chose sur le net. Alors, il a vite fait de trouver un rempart pour ne pas se faire aspirer…

Ousmane Sonko a toujours tenu le bon bout sur les réseaux sociaux. La toute puissance du clic l’a propulsé au sommet. Sonko s’est bâti un grand empire virtuel. Une armée de jeunes étaient là pour le défendre bec et ongles. Ils ne ménageaient personne. Tout individu qui s’attaquait au PROS (Président Ousmane Sonko) se voyait remettre à sa place. Leurs cibles de prédilections étaient les journalistes, leaders politiques, marabouts ou même simples citoyens. Mais depuis quelque temps, la donne change et les patriotes se voient concurrencer par les jeunes de Benno Bokk Yakaar. L’armée virtuelle de Macky riposte à la hauteur des attaques.

L’arrestation et l’emprisonnement de Outhmane Diagne a complètement déstabilisé cette armée virtuelle. A la tête de la mafia «Kacc Kacci», il coordonnait ce travail titanesque sur les réseaux sociaux. Son séjour en prison est un véritable coup de frein pour l’expansion virtuelle de Pastef. L’insolence de certains patriotes sur les réseaux sociaux ne facilite pas la tâche à Ousmane Sonko. A force d’insulter et d’attaquer tout le monde, particulièrement les religieux, ils ont réussi à faire baisser leur côte auprès des sénégalais. Ce qui s’est répercuté sur les élections précédentes. Si tous les jeunes de Pastef sur le net avaient voté pour le parti, ils auraient déjà fait tomber le pouvoir.

Pastef est conscient d’avoir perdu le contrôle sur les réseaux sociaux. Leur dictature ne passe plus. Alors ils se sont lancés dans le combat sur le terrain. Pour gagner des élections, il faut plus qu’une publication sur Facebook, alors les patriotes ont lancé l’opération « Weur Ndombo » pour déboulonner le régime actuel. Depuis quelques jours, ils ont investi le terrain pour enrôler le maximum de personnes. Cela pourrait permettre à Ousmane Sonko et Cie de rivaliser avec la machine politique de Benno Bokk Yakaar. Mais cette opération semble déranger le pouvoir qui fait tout pour le stopper net. Des patriotes ont été arrêtés pour avoir distribué des flyers à Diourbel.

Pour ne pas perdre sa visibilité médiatique, Ousmane Sonko a envoyé ses hommes au combat. Pendant que le maire de Ziguinchor fait face à dame justice, ses partisans ont envahi les plateaux de télévision. Désormais, ils sont invités à toutes les émissions politiques. Les médias leur ont grandement ouvert leurs portes. Alors qu’auparavant Pastef préférait gérer sa communication à travers ses plateformes digitales. Toutes les sorties médiatiques de Sonko se faisaient via sa page Facebook et Jotna média. Mais la donne a changé, la presse est de plus en plus présente dans les activités de Pastef. Même la presse internationale est acceptée par Sonko.

Le Groupe Futurs Média était considéré comme un groupe de presse anti-Sonko. Lors des dernières manifestations, leurs locaux ont été saccagés. Des journalistes de chez You ont été même agressés lors d’une manifestation organisée par l’opposition. Mais à treize mois de la présidentielle, la TFM change de ligne éditoriale. Elle est devenue plus souple par rapport à Ousmane Sonko. Et Bouba Ndour semble devenir le nouveau défenseur du présumé bourreau de Adji Sarr. Ce changement laisse certaines questions. GFM a-t-il peur de nouvelles attaques ? Ou Bouba joue-t-il sur les deux tableaux au cas où Macky tomberait en 2024.

En attendant d’avoir des réponses, Benno pourrait tenter de récupérer le terrain perdu par Pastef sur les réseaux sociaux. Au lieu d’envoyer des débatteurs minables se faire démonter sur les plateaux, la mouvance présidentielle devrait vulgariser davantage les réalisations de leur leader. Ce qui pourrait permettre aux républicains de barrer la route à Pastef. Malheureusement les jeunes de la mouvance présidentielle sont plus préoccupés par leur guerre de positionnement.

Désormais Pastef est déterminé à porter Sonko au pouvoir en 2024. Ce parti est en train de s’adapter à la réalité politique sénégalaise. Connus pour leur extrémisme, les patriotes vont tout faire pour réussir leur projet. Alors si Sonko est noyé visuellement, il lui reste la voie de la rue. Mais elle est déjà sous le contrôle de Macky qui n’hésitera pas à user de la force pour faire cesser la violence.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru