Sonko accuse ses anciens collègues des impôts d’avoir des…milliards

Ousmane Sonko est-il devenu fou au point de s’en prendre à ses anciens collègues des impôts et domaines et chefs de services qui ont guidé ses premiers pas dans l’administration sénégalaise ? Sonko perd les pédales et sa quête d’un populisme effréné cause des dérives verbales immorales. Aujourd’hui, il s’en prend à tous les agents des impôts et domaines. Ils les accusent d’enrichissement illicite…dont lui-même qui est issu de ce corps. Dans une vidéo qui circule, il vient d’accuser son ancien patron d’avoir une fortune illicite. Et pourtant Ousmane Sonko lui-même, oublie qu’il possède une villa à Cité Keur Gorgui, issue du partage des terres entre agents des impôts et domaines…

Sonko est maître dans l’art des accusations et expert dans le camouflage lorsque les plaintes pleuvent…

A force de s’en prendre à tout le monde, de lancer des accusations dont il est incapable d’apporter la moindre preuve, Ousmane Sonko est en train de se discréditer définitivement aux yeux des Sénégalais. Le pire, c’est qu’à chaque fois qu’il se jette lui-même dans la gueule du loup en se mettant en marge de la loi, Ousmane Sonko qui accuse les autres d’être des peureux, alors que c’est lui qui l’est, s’empresse toujours de crier au complot d’Etat et de quémander la protection des jeunes pour ne pas à aller à répondre devant la justice, dès qu’une plainte est déposée contre lui.

Par des tours de passe-passe dont lui seul a le secret, Ousmane Sonko qui se disait serein et prêt à répondre devant la justice en cas de plainte du ministre Mame Mbaye Niang sur des milliards prétendument détournés au Programme de développement agricole communautaire (PRODAC), s’est par la suite totalement déculo…, dès que ce dernier a déposé sa plainte et que la date de l’audience a été fixée. Parce qu’il sait qu’il est incapable d’apporter la moindre preuve de ses accusations et qu’il encourt une condamnation par la justice.

Lamentablement, il s’est mis dans la peau de la victime pour émouvoir l’opinion, alors que c’est lui qui a lancé injustement des accusations gratuites à l’endroit d’un citoyen…

Lorsque l’affaire du Sweet Beauty avait pour la première fois éclaté tout le monde a constaté l’exploitation qui avait été faite par Ousmane Sonko. A force de manipulation, il a réussi à bénéficier d’un contrôle judiciaire tout en continuant à circuler librement à travers le Sénégal, alors qu’il devait écoper d’un mandat de dépôt en attendant un jugement. Depuis, il avait déclaré attendre en toute sérénité un procès sur cette affaire afin de démontrer aux yeux de tout le monde qu’il est un innocent et est la victime d’un complot d’Etat.

Là aussi, dès que le juge d’instruction après procédure, a décidé de transmettre le dossier en Chambre criminelle pour jugement, Ousmane Sonko a préféré changer de fusil d’épaule pour demander la jeunesse sénégalaise à se livrer en chair à canon pour tout simplement qu’il ne puisse répondre à la justice.

Ousmane Sonko manque de sérénité. N’est-ce pas lui qui nous avait promis pour cette fois, de traduire Cheikh Yérim Seck devant la justice pour diffamation après la sortie du livre de ce dernier. Cette plainte, ce ne sera pas demain la veille. C’est comme si Ousmane Sonko a peur des révélations que menace de brandir Cheikh Yérim Seck devant le tribunal.

Sonko accuse son ancien patron des impôts et domaines…

Ce n’est pas pour autant qu’Ousmane Sonko qui ferait mieux de remuer la langue sept (7) fois avant de la sortir, va s’assagir. Un agent des renseignements généraux vient de déposer contre lui une plainte devant la justice. L’agent se sent diffamé et estime que sa vie est mise en danger par Ousmane Sonko. Mais comme toujours, il faudra s’attendre à nouveau de la part d’Ousmane Sonko à ce qu’il choisisse de faire du dilatoire plutôt que de répondre de la plainte déposée par un citoyen contre lui. Comme il sait toujours le faire, le moment venu, il parlera d’un complot d’Etat.

S’il y a quelqu’un qui aime accuser les gens à tort et à travers, mais qui est un peureux, c’est bien Ousmane Sonko qui est un as, en matière de disgression lorsqu’il s’agit de se soustraire à l’action de la justice à chaque fois qu’on lui traduit. La manœuvre est grossière, cherchant à répondre au Premier ministre Amadou Ba qui lui a fermement répondu lors du meeting de Benno Bokk Yaakaar (BBY) tenu ce week-end à Pikine que ses menaces ne peuvent prospérer, Ousmane Sonko s’est rendu au lendemain aux Parcelles assainies.

Les Parcelles assainies, le fief d’Amadou Ba. Ce qui montre le manque d’élégance d’Ousmane Sonko qui s’est déplacé aux Parcelles assainies, rien que pour répondre à Amadou Ba et s’en prendre à lui. Ousmane Sonko s’y prend piètrement. Devant quelques militants de son parti aux Parcelles assainies, il lance à propos d’Amadou Ba : « Je le connais très bien. C’est un peureux. Il dit que force restera à la loi. Il n’avait qu’à aller expliquer devant la justice l’origine de ses milliards ».

Avant de lancer des accusations, Ousmane Sonko doit d’abord balayer devant sa propre porte. Lui qui a bénéficié à l’instar de nombreux agents des Impôts et Domaines des terres de la cité Keur Gorgui.

Sonko peut-il dire aux Sénégalais d’où viennent ses 6 voitures d’une valeur totale de 240 millions ?

Peut-il nous dire d’où viennent les 6 milliards qui sont à la Maybank Islamic de Kuala Lumpur (Malaisie) ?

Peut-il toujours nous dire d’où viennent les 100 millions qui lui ont servi pour acheter une villa à Ziguinchor ?

Ousmane Sonko devra nous dire où sont passés les 300 millions de dons recueillis sur internet et qui lui valent une plainte de Abdoulaye Mamadou Guissé ?

Sinon, tout le reste de sa part, n’est que des élucubrations, des délires…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn