Le conflit israélo-palestinien:  Ces vérités qu’on n’oserait toujours pas dire

Alors que le dialogue des armes semble bien avoir raison de l’arme du dialogue dans le conflit israélo-palestinien, que la guerre médiatique et des terminologies fusent de toutes parts et que les deux belligérants jouent toutes les cartes de la victimisation, il est opportun de rappeler que toute la vérité sur ce conflit du siècle ne saurait jamais être enfouie ni dans les décombres de Gaza ni dans les roquettes sur Israël.

Comprendre le conflit israélo-palestinien n’est pas certes chose aisée ; en saisir les vrais tenants et les aboutissants l’est d’autant plus. Il y a non seulement deux entités politiques différentes qui s’affrontent mais aussi deux logiques différentes fondées sur deux idéologies distinctes sur fond de deux conceptualisations différentes du monde, bref deux peuples dont le rapport au sol, eu égard à leurs positions géographiques par rapport à Jérusalem, ne se pose plus comme une question de géostratégie mais de survie. Si l’on essayait de comprendre ces deux États par le biais d’une métaphore scientifique, on dirait tout simplement que l’État de Palestine et l’État d’Israël sont deux paradigmes non-complémentaires, c’est-à-dire la physique newtonienne d’une part, et la mécanique quantique, d’autre part. Ainsi, vouloir appliquer la physique newtonienne à la mécanique quantique se rêverait être un exercice difficile à réaliser voire impossible comme vouloir réconcilier la conception palestinienne du monde avec la conception israélienne du monde serait une tâche ardue.

Certes nous avouons que ce regard binaire que nous portons sur ces deux peuples peut être simpliste, à la limite, réducteur de la complexité de la crise qui a jalonné toute la marche de l’histoire de ces deux peuples. Or, aujourd’hui, juger les résultats d’un tel conflit sans comprendre le long processus de leurs cheminements historiques y afférents nous positionnerait dans une illusion d’optique. Pour l’éviter, nous allons, à travers cette contribution, faire un court rappel historique de ce conflit pour pouvoir en analyser les dangers des terminologies en vogue aujourd’hui en vue de de proposer quelques solutions.

Rappel historique :

L’année 1922 est une date charnière dans l’histoire du conflit israélo-palestinien. Il correspond à l’année où trois provinces Ottoman de Palestine peuplés de paysans, d’artisans et de commerçants arabes, passent sous contrôle de la Grande Bretagne. Le gouvernement de Londres soutient le projet sioniste d’installation des juifs européens en Palestine. Depuis des siècles, cette sainte terre de la Palestine est un creuset où juifs, musulmans mais également chrétiens cohabitent. En revanche, avec l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1930, la migration juive vers la Palestine va s’accélérer. Par voie de conséquence, à partir de 1936, la population palestinienne se révolte contre l’occupation progressive de ses terres par les migrants juifs. À titre d’exemples, en 1947, on dénombre environ un 1,400000 palestiniens et 600,000 juifs en Palestine. Ainsi, pour régler le conflit qui les oppose l’ONU propose un plan de partage qui prévoit un État juif avec 53% du territoire, un État arabe avec 47% et une zone internationale de contrôle autour de Jérusalem, comme capitale revendiquée par les deux camps.

Ce plan est refusé par les arabes et, par conséquent en mai 1948, la proclamation unilatérale d’Israël par David Ben Gourion, président du Conseil national juif de l’État d’Israël devient une réalité. Dans la foulée, quelques 750000 palestiniens sont chassés de leur terre par l’armée israélienne qui détruit des villages et massacre ses habitants. Cet évènement douloureux, qui marque le debout d’un interminable exil des palestiniens, est décrit en arabe comme la « Nakba » c’est-à-dire la « catastrophe ». En 1949, Israël remporte la guerre et contrôle désormais 78 % du territoire bien au-delà des 53% qui lui avait été attribué par l’ON. Une ligne verte correspondant à la frontière de ce qui devait être aujourd’hui l’État palestinien, inscrit au droit international, démarque désormais la ville de Jérusalem. Par ailleurs, nonobstant l’existence de ce droit des palestiniens à disposer d’un territoire au regard du droit international, l’application de la loi peine toujours à être une réalité sur le terrain.

En 1967, les arabes subissent une nouvelle défaite contre Israël qui occupe désormais la ci-Jordanie et Gaza chassant à nouveau les populations civiles palestiniennes essentiellement de la vallée Jordan où essentiellement le plan de la colonisation est lancé. Les condamnations de l’Organisation des Nations Unies concernant la colonisation des terres et la vague de constructions sur le territoire palestinien sont devenues depuis lors lettre morte. Face à cette série d’injustices affligées au peuple palestinien, le nationalisme palestinien se structure et s’autonomise sur le terrain palestinien. En 1969, Yasser Arafat, chef du mouvement Fatah devient le leader incontesté de l’Organisation de la Libération de la Palestine (OLP) dont l’organisation regroupe les différentes factions de la résistance palestinienne telle que le HAMAS. Ce dernier va multiplier attentats meurtriers et prises d’otage aussi bien à l’étranger que sur le sol israélien. En somme, ces évènements douloureux avec son lot macabre en pertes humaines auxquels nous assistons aujourd’hui ne sont que les parties visibles de l’iceberg d’une série d’injustices plongeant ses racines dans la nuit des temps. Ainsi la guerre médiatique et l’usage de la terminologie déshumanisante enfouie dans les discours des uns et des autres démontrent-ils à suffisance la profondeur d’un conflit israélo-palestinien plus complexe qu’on ne le pense souvent.

Les dangers d’usages terminologiques déshumanisantes

Comme tout conflit, la guerre des terminologies et des images est souvent conçue comme un facteur très déterminant pour remporter non seulement une bataille sur le terrain mais dans l’esprit. Les sobriquets « animaux » « terroristes » « sauvages », ne manquent pas pour faire porter le chapeau du mal à l’ennemi. Derrière ces sobriquets se cachent non seulement le désir de gagner une guerre devant l’opinion nationale et internationale mais aussi une crise très aigüe d’un manque d’humanité. Ce besoin humain de vouloir anéantir tout un peuple, de l’effacer purement et simplement sur la surface de la terre est symptomatique du degré du processus de déshumanisation auquel ce conflit israélo-palestinien nous habitue de fur à mesure.

De ce point de vue, l’urgence de faire le distinguo entre les politiques discursifs au sommet de l’État israélien et à l’interne d’une faction de l’État palestinien s’impose comme une nécessité pour arrêter les massacres des populations aussi bien en Israël qu’en Palestine. Or, la binarité qui se lit dans les positionnements étatiques relayée par certains journalistes occidentaux sous forme de questions obtuses qui accablent et de réponses qui condamnent des actes sans comprendre les processus de ce conflit renforcent le dispositif psychologique de la partisannerie d’un camp à un autre, c’est-à-dire l’existence d’un monde occidental « civilisé » d’une part et d’autre part un monde non-occidental « non-civilisé ». Cette vision binaire dans le choix des réponses pour soit condamner ou non pour le compte de Israël et/ou pour le compte de Hamas, couplée avec une pensée disjonctive, qui sépare sans comprendre de fond en comble les processus historiques qui ont nourri ces actes, constitue un des obstacles majeurs dans la recherche de nouvelles perspectives de solutions et de sorties de crises.

Quelles perspectives ou solutions à l’horizon ?

S’il y a une seule chose que ce conflit israélo-palestinien nous apprenne c’est que la justice est la fille de la paix. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Le fondement de toute cohabitation pacifique en société et entre peuples passe par la justice. Or, les germes d’une injustice ont été déjà sur place par la non-application du droit international face au peuple palestinien de disposer d’un territoire. La suite illogique d’une accélération des colonies israéliennes au sein du territoire palestinien avec son lot de mesures d’interdits et de sorties, de privations de libertés individuelles ne pouvait qu’envenimer la situation et engendrer les pures atrocités humaines qui défient toute logique humaine dans nos temps modernes.

En définitive, pour faire falloir une cohabitation pacifique entre ces deux peuples, il faut redresser ce tort au niveau du droit international et appliquer la résolution onusienne de deux États. Pour cela, un travail de déconstruction des épistémologies et des langages sur l’altérité est une des premières exigences pour entamer un nouveau processus d’humanisation dans lequel il ne s’agit outre mesure de condamner ou de choisir un camp ou un autre, mais de rééduquer pour faire comprendre que toute perte de vie humaine est une vie de moins arrachée à l’affection de toute l’humanité qui habite la terre toute entière. De ce fait, notre monde a plus-que-jamais besoin de s’inspirer des propos subversifs de l’essayiste mexicain, Carlos Fuentes, pour mieux vivre dans l’harmonie et la concorde : «[…] Nous sommes venus au monde que pour nous connaître, la terre ne sous est donne que pour un temps, vivons ensemble, vivons en paix[…] »

A word to the Wise

Dr. Moustapha Fall