Avec les sorties par presse interposées sur l’affaire du contrat entre la Senelec et la société Akilée, voilà que d’autres contrats signés entre la Senelec et d’autres sociétés au parfum de scandale pire que le contrat avec Akile qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Selon Abib Aidara Secrétaire Général du syndicat SUTELEC, le contrat avec Excelec est pire que celui de Akilée même si le président Macky Sall est intervenu pour casser le contrat. Selon lui le contrat avec Excelec est truffé de scandale. Et la manière frauduleuse et nébuleuse est injuste. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il demande aux corps de contrôle de faire une descente au niveau de la boîte pour un audit approfondi car les contrats ne vont pas pour l’intérêt exclusif du Sénégal. La Senelec supporte le développement du pays et les scandales à répétition nés de ces contrats installant un traumatisme morale que subit les travailleurs.

Poussant son argumentaire plus loin, Abib Aidara de dire que la Senelec regorge des travailleurs compétents à qui on doit faire confiance.

Le secrétaire général du Sutelec était en visite à Touba après le saccagée des locaux de la Senelec situés dans le quartier de Guédé. Face au décor peu reluisant que présente l’agence, le syndicaliste demande que les auteurs soient traqués et punis sévèrement.

Andou Marie Dia pour xibaaru.sn

La Senelec n’a pas encore livré tous ses secrets électriques les uns et les autres.