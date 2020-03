Le Coronavirus frappe encore l’Italie…899 morts ce samedi

Dans le monde, le nombre de personnes contaminées du coronavirus atteint 640 589 cas. On compte ce jour, 30 249 morts dans le monde. Alors que l’épidémie de Coronavirus s’étend dans le monde entier et que le nombre de personnes contaminées ne cesse d’augmenter, l’OMS demande aux pays d’attaquer et de tester tous les cas suspects. Elle prévient qu’une pénurie de protection pour les soignants est à venir.

Côté Italie, le bilan reste catastrophique. On compte 899 décès de plus en 24h ce samedi 28 mars, ce qui fait dépasser la barre des 10 000 décès les portant à 10 023 au total depuis le début de l’épidémie. Malgré tout, une note d’espoir règne puisqu’en Lombardie – la région la plus touchée – le nombre de personnes hospitalisées et en soins intensifs restent stable.