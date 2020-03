Coronavirus: les morts augmentent en France…319 morts en 24h

Dans le monde, le nombre de personnes contaminées du coronavirus, atteint 640 589 cas. On compte ce jour, 30 249 morts dans le monde

En France, Le Premier Ministre Edouard Philippe avec le Ministre de la santé, Olivier Véran ont fait le point sur la situation en toute transparence ce samedi 28 mars 2020 pour répondre aux « questions que les Français se posent légitimement » et pour dévoiler les stratégies adoptées par le gouvernement. Edouard Philippe a annoncé le renouvellement du confinement en France qui se poursuit de deux semaines à compter de mardi, soit jusqu’au mercredi 15 avril minimum avec la poursuite des mesures actuelles. le gouvernement souhaite voir l’évolution de la pandémie en France avant de statuer pour une poursuite. Selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires, 37 575 personnes sont contaminées par le COVID-19 et 2 314 sont décédées, soit 319 décès supplémentaires en 24 heures et 4 273 personnes en réanimation. On recense actuellement 17 620 personnes hospitalisées. 6 624 personnes sont sorties guéries de l’hôpital.