Lutte contre le Covid-19 : Daouda Sow accompagne les populations de Barkédji…

Daouda Sow, responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) à Barkédji (Commune du dép. de Linguère), vient de répondre favorablement à l’appel du président de la République Macky Sall ce, au sujet de la croisade contre la pandémie à Coronavirus dit, aussi, Covid-19. Le Directeur financier de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Gambie (OMVG) a missionné, ce week-end, une modeste délégation pour aller remettre en son nom, au sous-préfet de Barkédji , M. Mohamed Bachir Ndao, un important lot de produits sanitaires et une enveloppe financière d’un montant de 2 ( deux ) Millions de F CFA. « Nous sommes venus au nom de M. Daouda Sow, vous remettre ce lot de matériels sanitaires mais aussi cette enveloppe financière de 2 Millions de F CFA. Par ce geste, M.Sow, un illustre fils de Barkédji et, non moins, responsable de valeur du parti présidentiel, entend se joindre à l’élan de solidarité pour combattre l’ennemi commun qu’est le Coronavirus qui continue d’endeuiller le monde. Il incite tout le monde et, notamment, aux populations de sa localité au respect strict des règles d’hygiène afin de freiner la propagation du virus. Il compte beaucoup sur le civisme et le sens de responsabilité de tout un chacun. Il est sensible au sort de tout le monde et, particulièrement, à celui des couches vulnérables », a laissé entendre le chef de délégation Moussa Sow. L’autorité administrative, quant’ à elle, a vivement salué cet acte digne de louanges et souhaite qu’il fasse des émules.