Le coup politique de Macky et…le rêve de Me Wade

Macky Sall a répondu à l’appel des Wade pour « sauver » ce pays du péril salafiste. Il a annulé l’élection présidentielle du 25 février 2024 où il présentait un candidat en qui il n’avait aucune confiance. Aujourd’hui, son Premier ministre accusé par ses partisans et mis « hors » de course, Macky Sall compte sur sa nouvelle alliance avec le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) pour conserver le pouvoir. Si tout se passe comme le prévoit le parti au pouvoir, l’actuel Président obtient une prolongation pour assurer ses arrières, tandis que l’ancien Président verrait son rêve se réaliser…

La toute nouvelle alliance politique entre l’Alliance pour la République (APR) et le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) ravage tout sur son passage. Personne ne comprend cette soudaine entente qui s’est fondée sur la polémique d’une candidature recalée, celle de Karim Wade du PDS. L’APR, parti majoritaire s’engage aux côtés de son adversaire, le PDS pour remettre en jeu le candidat du PDS.

Au fond, cette alliance stratégique a été mûrement conceptualisée. Un coup de génie politique qui permettra à Macky Sall de conserver le pouvoir le temps de préparer un candidat à sa succession.

Et c’est là où tout se complique. Macky Sall élimine son Premier ministre candidat qui ne fait pas l’unanimité et gagne du temps le temps de changer de monture. Et cette nouvelle monture est le candidat du PDS, Karim Wade. Macky réalise ainsi le rêve de Wade-père. Son fils sera dans quelques mois, le successeur de Macky Sall soutenu par les deux grandes coalitions, Wallu (PDS) et Benno Bokk Yaakaar.

Le chemin va être ainsi balisé pour que Karim Wade soit le successeur de Macky Sall. Il n’aura pas en face un adversaire de taille capable de se dresser contre lui. Ousmane Sonko ne sera pas candidat. Bassirou Diomaye Faye son plan B ne sera pas lui aussi de la course. D’ici le 15 décembre la nouvelle date retenue pour la tenue de l’élection présidentielle, il sera jugé et condamné devant les tribunaux. Qui pourra résister face au candidat présenté conjointement pas Wallu et Benno Bokk Yaakaar ?

D’autant qu’on dit que les députés des deux groupes parlementaires Wallu et Benno ont l’intention d’introduire une proposition de loi supprimant le parrainage citoyen pour ne retenir que celui des élus et celui des députés. Beaucoup de candidats ne pourront passer si cette proposition de loi est retenue et votée à l’Assemblée nationale. Comme quoi d’ici le 15 décembre, beaucoup de choses vont être bouleversées.

Macky Sall s’est vu contraint de faire son discours à la nation et d’annoncer le report de l’élection présidentiel. Le candidat qu’il a choisi ne fait pas l’unanimité dans son camp au point qu’il est en train de le lâcher. Cette fois-ci, il va présenter un candidat qui ne fera l’objet d’aucune contestation. Surtout que Macky Sall sait qu’avec la grande alliance entre Wallu et Benno Bokk Yaakaar, leur candidat sera le grand favori à l’élection présidentielle.

Il n’y aura pas une floraison de candidatures cette fois. Les libéraux n’ont négligé aucun détail pour conserver le pouvoir à l’issue de l’élection présidentielle. Macky Sall et Abdoulaye Wade sont tous deux des génies en matière politique. Ils sont tombés d’accord que le pouvoir doit rester entre les mains de libéraux pendant un demi-siècle au moins. Et pour le moment, tout indique qu’ils sont en train de réussir leur coup. Ils ont trouvé un prétexte pour faire reporter l’élection présidentielle, avoir le temps d’éliminer définitivement de la liste des candidats, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye ainsi que tout candidat susceptible de porter le projet de l’ex Pastef.

Ils mettent en selle leur candidat et lui donne toutes les armes pour qu’il puisse gagner haut la main l’élection présidentielle en décembre 2015. Après Macky Sall pourra se retirer et quitter tranquillement le pouvoir.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn