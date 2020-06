Le Covid attaque l’Usine qui fournit le poulet à KFC

Une usine de poulet qui fournit de la viande au KFC et au M&S a fermé ses portes pendant deux semaines après que 58 employés ont été testés positifs pour le coronavirus lors d’une épidémie majeure.

Le 2 Sisters Food Group a annoncé aujourd’hui qu’il «faisait la bonne chose» et cesserait de travailler sur place pendant 14 jours avec effet immédiat.

Public Health Wales a confirmé que 58 cas de Covid-19 ont été identifiés dans l’usine de Llangefni qui fournit le poulet KFC, au nord du Pays de Galles.

Plus tôt cette semaine, les syndicats ont déclaré être au courant de 13 cas parmi le personnel de l’usine, avec 110 personnes s’auto-isolant par mesure de précaution, tandis que les chefs de conseil ont déclaré que les efforts pour s’attaquer au cluster étaient traités en priorité.

Dans un communiqué, le cabinet a déclaré: «La santé, la sécurité et le bien-être de nos collègues sont finalement ce qui compte le plus dans notre entreprise. Nous sommes une entreprise responsable avec des gens à la base. Sans notre peuple, nous ne sommes rien.

«Par conséquent, à la lumière des affaires actuelles de Covid-19 sur notre site de Llangefni, nous avons décidé de prendre les mesures nécessaires pour démontrer clairement à quel point nous prenons cette question au sérieux en faisant ce qu’il faut.

«Si nous agissons correctement, nous suspendons temporairement la production sur notre site de Llangefni avec effet immédiat pour une période de 14 jours.

«Nous ne tolérerons aucun risque inutile, même minime, pour notre fidèle main-d’œuvre existante sur le site.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration au cours de la semaine dernière avec Public Health Wales, Anglesey Council, le Health & Safety Executive, la FSA (Food Standards Agency) et le syndicat Unite qui ont tous offert d’excellents conseils, connaissances scientifiques et soutien, et nous les remercier pour leur aide et leurs conseils qui ont éclairé cette décision.

«Notre seul objectif est désormais de nous assurer que nous soutenons tous nos collègues pendant cette période et nous nous réjouissons à la perspective d’opérer en toute sécurité et en toute sécurité dans un délai de 14 jours.»

La société KFC a déclaré que le premier cas positif signalé à l’usine avait eu lieu le 28 mai et qu’un plan d’action complet «des méthodes de travail sûres» était en place depuis début mars.

Rhun ap Iorwerth de Plaid Cymru a posté sur Twitter: « Parlé avec la direction de KFC ce matin – décision prise tard hier soir de suspendre les opérations de l’usine de transformation de poulet à Llangefni après une importante épidémie de Covid-19.

«C’est la bonne décision de protéger le personnel et le public.»

Il a ajouté: «Je pense que cela doit arriver pour mettre fin à cette épidémie.

« L’équipe de recherche des contacts du Conseil d’Anglesey fera de la rupture des chaînes de transmission une priorité, et je chercherai des mises à jour à ce sujet. »

Le Dr Christopher Johnson, consultant en protection de la santé pour la santé publique au Pays de Galles, a déclaré: « La santé publique au Pays de Galles peut confirmer que les employés et les sous-traitants de l’usine de transformation de volaille 2 Sisters et KFC à Llangefni ont été informés qu’ils sont des contacts avec le coronavirus, et nous leur demandons de s’auto -isoler pendant 14 jours pour aider à protéger la santé de la population.