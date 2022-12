Le CRD exige la libération de tous les détenus politiques de Macky Sall

Le Congrès de Renaissance Démocratique (CRD) s’est réuni ce mardi 20 décembre 2022, avec toutes ses parties prenantes. Cette réunion a été l’occasion d’aborder et d’analyser la situation nationale. Elle est marquée par le rapport de la cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Un rapport qui met à nu un véritable système de prédation de nos ressources publiques issues de contributions et de sacrifices collectifs.

Le régime de BBY du Président Macky Sall, affolé et assommé par l’étendue des dégâts portés par de véritables associations de malfaiteurs, tente de manipuler l’opinion par des arrestations tous azimuts de députés, d’activistes et de journaliste. Le peuple, meurtri par ces crimes financiers et ces détournements planifiés de deniers publics réclame justices.

A cette situation politique très tendue, exacerbée par la volonté de Macky SALL de ne pas respecter sa parole donnée, en voulant briguer un 3e mandat, contrairement aux dispositions pertinentes de notre constitution, s’y ajoute la hausse des prix notamment celui de l’énergie auquel le régime de Macky SALL s’abstient d’annoncer l’imminence d’une prochaine hausse.

A l’issue du marathon budgétaire de cette XIVe législature marquée désormais par un équilibre des forces politiques, le CRD félicite le rejet massif des politiques publiques proposées par le régime de BBY, basée sur la mendicité déguisée en coopération internationale, l’endettement, le chômage massif des jeunes et la corruption.

Le CRD félicite les députés de l’opposition et les invite à préserver dans leur sens de responsabilité et de patriotisme face aux immenses espoirs exprimé par le peuple. Le CRD félicite en particulier l’honorable député Mamadou Lamine DIALLO, Vice-Président de l’Assemblée nationale qui a su, au cours des plénières montrer la posture d’un leadership politique assumé et attaché aux enjeux de souveraineté économique à travers une industrialisation planifiée, de sécurité marquée par la présence des forces du chaos dans le sahel et de respect des institutions, notamment la suppression du règlement intérieur de l’AN falsifié.

Le CRD exige la libération de tous les détenus politiques de Macky SALL et le respect des libertés publiques. Le peuple, conscient du caractère irréversible des difficultés socio-économiques est résolument ouvert à la recherche d’une alternative politique crédible.

C’est pourquoi, le Bureau Exécutif National engage les parties prenantes du CRD à poursuivre sa structuration et à renforcer son organisation pour mieux répondre aux attentes du peuple sénégalais.

Fait à Dakar le 20 décembre 2022

LE BUREAU EXECUTIF NATIONAL