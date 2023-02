Le Cusems exige la libération des élèves et enseignants arrêtés

Le directeur national du Cusems dénonce les arrestations arbitraires d’élèves, d’enseignants et de citoyens dont le seul tort est d’exercer des droits consacrés par notre charte fondamentale. Selon le syndicat, la volonté de jeter une chape de plomb sur le régime des libertés, de museler les citoyens afin de s’autoriser toutes les dérives et de plus en plus en manifeste chez les autorités.

Dans un communiqué, le Cusems condamne fermement ces dérives liberticides et exige la libération immédiate de tous les élèves, enseignants et autres citoyens détenus pour les mêmes raisons. Le Cusems tient le gouvernement pour responsable exclusif de leur intégrité physique et morale. Si dans les plus brefs délais, menace le Directoire national, les enseignants et élèves ne recouvraient pas la liberté, les autorités seraient les seules comptables des conséquences qui en découleraient. Selon le syndicat, la place des enseignants et des élèves n’est point en prison.

Le Cusems invite tous les citoyens à exiger des autorités un strict respect des libertés démocratiques. Le Directoire national du Cusems souligne que sans démocratie, point de syndicalisme.