Le Dantec : Macky réclame le démarrage des travaux

Le chef de l’Etat a demandé mercredi au gouvernement de faciliter le lancement, début septembre au plus tard, des travaux de reconstruction de l’hôpital Aristide-Le-Dantec, a appris l’APS de source gouvernementale. La ministre de la Santé et de l’Action sociale et ses collègues chargés des Finances et de l’Economie sont priés de procéder au ‘’lancement des travaux, au plus tard en début septembre 2022’’, indique le communiqué du Conseil des ministres.

Le projet de reconstruction de l’hôpital Aristide-Le-Dantec de Dakar a été présenté le 19 avril dernier au chef de l’Etat. L’établissement de santé doit être reconstruite sur un espace de trois hectares situé sur son site actuel. Le coût des travaux est estimé à 60 milliards de francs CFA. Cet hôpital aura une capacité d’accueil de 600 lits et de 24 salles d’opération. Le chef de l’Etat a annoncé, par ailleurs, le lancement, ce jeudi, à Ballabougou, dans la région de Thiès (ouest), de la construction de l’agropole ouest.

Concernant l’édition 2022 de la Journée nationale de l’arbre, Macky Sall a demandé au ministre de l’Environnement et du Développement durable de ‘’prendre les dispositions [nécessaires] pour une organisation des manifestations prévues dans le territoire national’’.