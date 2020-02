Le député Fada Guène sermonne ses frères « sécessionnistes »…de l’Apr

Aujourd’hui, c’est un truisme que de dire que l’Alliance Pour la République (APR, au pouvoir), reste miné par des guerres et autres guéguerres qui risquent de lui faire mal si l’on n’y prend pas garde. L’honorable député de la mouvance présidentielle, Alla Guène dit Fada ne nous démentira pas et, il vient de mettre le moment à profit pour nous le signifier : «Nous déplorons les attaques répétitives contre certains hauts responsables du parti qui ont tout donné pour le triomphe de la cause du Président de la République son Excellence Macky Sall. Madame Aminata Touré dite Mimi et le Ministre Amadou Ba ne méritent vraiment pas cette violence verbale dont les auteurs ne sont que de jeunes manipulés. On sait bien qu’ils sont à la solde de gros pontes de l’APR, des couards qui s’abritent derrière ces énergumènes pour accomplir leurs basses besognes. Il faut qu’ils arrêtent car, ce comportement –là ne leur grandit as», a dit avec rage le jeune parlementaire de Fatick. Et, il poursuit : «Aujourd’hui, nous croyons dur comme fer que le combat devrait être ailleurs. Il ne sert à rien que des frères d’une même formation politique s’étripent, se bouffent le nez. Des forces hostiles au régime en place comme «Nio Lank’ » et autres doivent nous pousser à diriger toute notre énergie, à consentir tous nos efforts pour accompagner la vision du République Macky. Ces jeunes ne doivent plus se tromper de cible. Faire du nouveau mandat présidentiel une réussite totale doit être notre seule préoccupation. Que ces lobbies se taisent, donc !», lance-t-il.

Au finish, le député apériste s’est aussi penché sur la succession du Président Sall tant suscitée dans certaines chaumières …politiques. Pour lui, ce n’est pas encore à l’ordre du jour et qu’il est, même, discourtois d’évoquer une telle question. Toute fois, il est d’avis que le moment venu, chaque citoyen sénégalais désireux de diriger ce pays, est loisible de faire part de ses ambitions selon les lois et règlements en vigueur.