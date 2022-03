Le dernier coup tordu de Sonko et Pastef…L’état n’a pas mordu

Si Pastef avait réussi son coup le weekend dernier, le pays allait exploser. Mais le tissu de mensonge des journalistes de Sonko fait partie de leur stratégie pour semer le chaos et affaiblir le président macky Sall…Tout est basé sur le mensonge dans Pastef comme cette arrestation manquée de Sonko à Ziguinchor. Une info inventée de toute pièce par un journaliste…

Comment les Patriotes utilisent la terreur pour imposer Sonko

En véritable superstar, Ousmane Sonko a réussi à faire de lui un intouchable dans son pays. Parler en mal du leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), ou avoir un avis contraire à lui, est devenu un pari risqué. Le député accusé de viols par la masseuse Adji Sarr a, à sa disposition, une armée mexicaine qui tire sur tout ce qui bouge. Leur monde tourne exclusivement autour de Sonko. Mais ces inconditionnels du patriote en chef ont un rayon d’action limité. Et les sénégalais commencent à comprendre leur stratégie de lutte…

Parler de Ousmane Sonko est la chose la plus difficile au Sénégal. Journalistes et chroniqueurs ne diront pas le contraire. Un seul mot de travers et ses partisans te sautent dessus. Est considéré comme bon, toute personne qui ne dit que du bien du leader de Pastef. Mais nul n’est parfait et le maire de Ziguinchor n’échappe pas à cette règle. Sinon il n’allait pas être au cœur d’une scandaleuse affaire de viol. D’ailleurs, ces sbires utilisent tous les moyens pour l’extirper des mains de dame justice.

À Pastef certains prennent la terreur comme leur principale arme face à Macky Sall considéré comme celui qui est derrière cette affaire de viol. Et il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour en avoir le cœur net. Des théoriciens du chaos tiennent des discours très radicaux. En les écoutant ou en lisant leur publication, on est tenté de penser que le pays est assis sur une poudrière. Mais il n’en est rien. C’est juste une stratégie utilisée pour mettre davantage la pression sur un Macky Sall livré à lui-même.

« Les kamikazes visent le cœur avant l’esprit. Il y a une stratégie derrière tout cela : semer la terreur et le chaos, créer un maximum de désordre », disait l’écrivain Yasmina Khadra. Cette citation résume la nouvelle trouvaille chez les partisans de Sonko pour faire basculer le pays. Durant tout le week-end, ils ont tenté de faire croire aux sénégalais que les autorités s’apprêtaient à arrêter le maire de Ziguinchor dans son fief. Ce qui se révélera être un mensonge créé de toute pièce pour mettre dans la tête des sénégalais qu’on tente de « liquider » leur leader.

Qui oserait aller arrêter Ousmane Sonko à Ziguinchor ? Aucune autorité n’est aussi inconsciente pour tenter une telle folie. Mais plus le mensonge est gros, plus les personnes qui y croiront seront nombreux. Et si une telle affabulation a pris cette ampleur c’est parce que Pastef possède ses propres canaux de propagande. En effet, les patriotes sont maitres des réseaux sociaux. Ils possèdent une véritable armée virtuelle. Par contre il n’y a pas de quoi s’alarmer. Cette armée virtuelle c’est juste quelques « Sonko boys » qui ont créé de nombreux comptes fictifs pour pouvoir cogner sur tout le monde.

A côté de ces comptes fictifs, Pastef possède une vingtaine de site avec leurs journalistes. Ce conglomérat n’a qu’une seule mission : faire passer Pastef pour une terreur dans le landerneau politique. Et force est de constater que la méthode marche très bien. Tous les gros bonnets de l’opposition sont devenus des apprentis de Sonko. Mais les citoyens n’ont point besoin d’avoir un couteau sous la gorge pour élire quelqu’un. Alors cette nouvelle génération de politiciens devrait se renseigner davantage sur les habitudes de vote des sénégalais.

Si Macky Sall et Benno Bokk Yakaar sont des démons, alors Ousmane Sonko est le chef suprême des diables. Il n’est même pas encore devenu, président et le voilà devenu un intouchable. Mais cette stratégie de la terreur risque de le mener à sa perte.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru