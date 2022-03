Dix ans de Macky : Les félicitations de l’association des handicapés

A l’occasion du dixième anniversaire de l’accession à la magistrature suprême du Président Macky SALL, la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées (FSAPH), réunie en atelier de formation sur le processus budgétaire des leaders et élu(e)s handicapés de Diourbel, Thiès et Dakar, sous l’appui financier de International Budget Partnership (IBP) en présence du chef de service de l’action sociale de Thiès,

– Lui adresse ses chaleureuses félicitations et ses prières de longévité, de sante et de succès,

– Lui exprime sa profonde gratitude et ses remerciements sincères pour les nombreux efforts consentis en faveur de l’inclusion des personnes handicapées

– Lui rappelle qu’il y a encore des mesures à prendre pour renforcer davantage le dispositif de promotion et de protection des droits des personnes handicapées

– Et lui renouvelle, à cette fin, sa disponibilité à consolider le partenariat et la collaboration avec les services compétents de l’Etat

Fait à Thiès, le 25 mars 2022