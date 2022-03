Les tueurs de Sonko…ils existent et ils sont là (la preuve en image)

Tous ceux qui soupçonnent Ousmane Sonko d’avoir un bataillon de « fous » prêts à tout pour lui et même à tuer pour la cause du leader du Pastef, n’avaient pas tort car tout leurs soupçons sont fondés. Des militants et sympathisants de Sonko qui sont prêts à verser du sang, tuer et offrir leur vie en sacrifice de la cause des patriotes, commencent à sortir de leur hibernation pour menacer tous ceux qui peuvent entraver leur marche vers le Palais…Des journalistes, des avocats, des ministres et même des hommes d’affaires sont menacés chaque jour…Des preuves de menaces en image.

Ousmane Sonko peut-il être considéré comme un politicien dangereux qui se nourrit de chair et de sang de ses adversaires politiques ? Tous les politiciens, avocats et journalistes victimes des atrocités de militants du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) vont pouvoir mettre des visages sur les injures et menacent anonymes qu’ils recevaient par courriel, sms ou sur les réseaux sociaux. Me El Hadj Diouf est loin d’avoir tort quand il dit avoir été menacé de mort par les éléments du Pastef.

Les journalistes qui craignaient pour leur vie pour avoir écrit sur le leader du Pastef auront autant de preuves pour déposer des plaintes contre l’entourage du leader du Pastef voire même contre le leader dudit parti. Des « tueurs » sont tapis dans ce parti et sortent à l’approche des législatives pour menacer les adversaires politiques et les journalistes. Des menaces réelles qui vont au delà des intimidations. Des vidéos de ces « tueurs » ont été publiées sur les réseaux sociaux où l’on voit un militant de Pastef menacer de mort des animateurs, des journalistes et un patron de presse…

Des « hommes » de main de Sonko ont publié cette vidéo ci-dessous pour menacer l’animateur Tange Tandian, les journalistes du groupe Leral et le patron dudit groupe, Dame Dieng. Et les mots sont lourds de sens et effrayants. Dans la vidéo, l’homme projette un attentat contre le groupe Leral et fait un appel de dons pour réussir son projet funeste. Et ce qui fait plus peur dans cette affaire, c’est que le parti Pastef n’a jamais condamné les propos ignobles de cet homme qui se dit un militant et inconditionnel du leader du Pastef.

Ce sont les « tueurs » qui se cachent dans Pastef et ils ne sont pas les seuls. Plusieurs de ces militants faisaient partie des manifestants qui avaient saccagé les magasins AUCHAN et les stations d’essence TOTAL lors des évènements de mars 2021. Et certains observateurs ont fait état de la présence d’hommes armés de kalachnikov lors des émeutes. D’autres manifestants armés de couteaux de combat ont été aperçus sur les caméras de surveillance récupérées par la police et les services de renseignements.

Tous les Sénégalais sont édifiés sur la méthode des patriotes de Pastef pour intimider leurs adversaires. Ils menacent tous ceux qui les gênent dans leur progression. Hier c’était le groupe Futurs Médias et le journal l’Observateur qui ont été pris d’assaut par des manifestants enragés. Aujourd’hui c’est le groupe Leral et son patron Dame Dieng qui sont menacés de mort avec des projets d’attentat. Et demain, à qui le tour ? Tous les médias ont été meurtris lors du saccage de l’OBS. Et ce sont tous ces médias qui sont menacés à travers le groupe Leral…

L’état du Sénégal est interpelé et le ministère de l’Intérieur en particulier sur les menaces faites aux journalistes et groupe de presse. Si les hommes des médias sont constamment menacés par des patriotes qui ne se cachent même plus le visage, c’est que la tension à atteint son paroxysme. Ousmane Sonko ne laisse que désolation sur les routes qu’il emprunte. Lors de la campagne pour la présidentielle, il y a eu des morts dans le convoi de Sonko. Ensuite pendant l’affaire Adji Sarr où 14 jeunes sont morts et des maisons et entreprises pillées et incendiées. Et cela va continuer jusqu’à quand ? Ousmane Sonko et ses tueurs sont-ils les seuls intouchables au Sénégal ?

La Rédaction de xibaaru