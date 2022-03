La paranoïa s’empare de Pastef…le chaos contre le « complot »

Le Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), en quelques années, a pu laisser ses marques dans le landerneau politique. À la tête de ce parti, Ousmane Sonko a su manager ses hommes de sorte qu’ils soient en mesure de donner leur vie pour lui. Les patriotes n’ont qu’une seule mission : « faire tomber Macky Sall et son régime ». Mais à force de voir le locataire du Palais comme le diable, ils commencent à tomber dans le piège de la paranoïa. Ce qui devient un véritable danger pour Sonko

Si le chef de l’Etat est considéré comme le diable par Pastef, les patriotes ne sont pas loin d’être des disciples de Satan. Voilà un parti où l’on ne voit que des complots. Dans un long post sur sa page Facebook, Amadou Bâ, membre du mouvement national des cadres de Pastef, alerte sur ce qu’il appelle une « stratégie démentielle du cabinet noir de l’Apr sur le dossier Adji Sarr pour provoquer le chaos généralisé ».

« Le Cabinet noir de l’Apr qui conseille Macky sur les sales coups politiques (parrainage) et l’élimination judiciaire des Opposants, échafaude un plan Mackyavélique pour faire échapper à Macky des poursuites et condamnations après 2024. (…) Ainsi, l’instrumentalisation va s’accélérer et le prétexte du refus de Sonko de se présenter à son contrôle judiciaire, servira de prétexte à son arrestation pour l’empêcher de faire campagne et de se présenter aux élections législatives.

L’opinion internationale est préparée à ce scénario avec la décrédibilisation internationale de Sonko par le Journal Le Monde, France24 et Rfi. Le début d’exécution de ce plan diabolique est la convocation expresse de Ndèye Khady Ndiaye, la gérante du Salon le mardi 22 mars après la sortie de Sonko(…) », écrit le membre de Pastef.

Mais ce post en dit long sur la mentalité des membres de ce parti. Pastef veut coûte que coûte mettre le pays sens dessus-dessous. Et tous les moyens sont bons pour y arriver. Après avoir hurlé pour que cette affaire soit vidée, les voilà qui sont dans la théorie du complot. Cette stratégie dont le pouvoir est accusé tient son essence au sein de Pastef. Sur les réseaux sociaux, ils ont réussi à imposer la pensée unique. Tout tourne autour de Ousmane Sonko. Ils attaquent, insultent et font peur juste pour le Patriote en chef…

Si Ousmane Sonko, sous contrôle judiciaire, refuse d’aller émarger, le pouvoir n’est aucunement responsable de ses bêtises de « guerrier ». Ndeye Khady Ndiaye convoquée par le doyen des juges, c’est loin d’être un complot si ce n’est une procédure judiciaire qui suit son cours normal. Après les quatorze morts du mois de mars 2021, les sénégalais doivent être édifiés sur ce qui s’est réellement passé au « Sweet Beauty ». Et le procès est le moyen le plus rapide pour arriver.

En voyant le mal dans tout acte posé par le pouvoir, Pastef est le principal danger qui menace Sonko. Ces théoriciens du chaos ne font que faire détester le leader de Pastef davantage. Les « mercenaires » ne font aucune distinction entre la vérité et le mensonge. Les attaques verbales d’une violence inouïe et les théories du complot sèment le doute dans le cœur de beaucoup de sénégalais sur les véritables intentions de ce leader qui voulait fusiller tous les présidents.

Sono refuse d’émarger…il se met à dos la justice et les hommes de Sonko ont le culot de crier au complot si la justice lui tombe dessus. Comme si c’est Macky qui a demandé à Sonko de refuser d’émarger ; la paranoïa s’est emparée de Pastef et de ses dirigeants comme Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye.

2024 est loin et le chantier est immense pour Ousmane Sonko qui ambitionne de devenir président. S’il laisse ses ouailles s’attaquer à tout le monde et voir des complots partout, il n’arrivera pas de sitôt devant les marches du Palais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru