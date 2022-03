Macky menacé par des « poids lourds » de l’APR…

Le président Macky Sall fait face à un mouvement de révolte dans sa formation politique. Après les Locales où des listes parallèles, certains avec sa bénédiction et d’autre sans son contentement, le président de la conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar fait face à une autre revendication qui, cette fois, risque de semer la zizanie dans les rangs et compromettre la victoire aux élections Législatives du 31 juillet 2022. Des exigences difficilement acceptables.

Macky Sall est face à un dilemme dans le choix des membres de sa coalition dans la confection des listes aux législatives. Certains n’ont pas attendu les rencontres prévues à cet effet pour le choix des candidats devant figurer sur les listes, ils ont commencé à proférer des menaces à l’encontre de leur « patron ». Certains responsables politiques ont décidé de ne plus accepter à l’aveuglette, les décisions du patron. Ils veulent faire partie de la liste proportionnelle et majoritaire ou rien.

« Ce que nous avions accepté lors des locales c’est terminé. Nous n’allons plus nous laisser diriger par des incompétents… Maintenant nous revendiquons la place qui nous revient de droit c’est-à-dire faire partie de la liste majoritaire des députés » a déclaré Habib Niang, responsable politique de l’APR devant 380 présidentes de son mouvement le samedi dernier à Thiès. Il faut rappeler que le « Mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang » qui revendique des milliers de militants, a été zappé des listes de Benno Bokk Yaakaar aux locales.

D’autres revendiquent la Tête de liste départementale aux élections Locales. Moustapha Diop, réélu maire de Louga malgré une forte opposition dans son camp, vient de déclarer qu’il est le « seul plénipotentiaire et mandataire de Benno Bokk Yaakaar dans la capitale du Ndiambour ». Une manière de dire à Macky Sall qu’il n’acceptera personne le diriger dans le département de Louga. Et plusieurs autres responsables de Benno Bokk Yaakaar à travers le Sénégal ne laisseront pas Macky Sall leur priver d’une place au parlement lors des élections de Juillet 2022.

Une petite erreur de Macky Sall et cela pourra profiter à l’opposition. A Thiès, l’erreur de Macky lors des locales, était de faire confiance au « vieux » Idrissa Seck et à son parti le Rewmi diriger la liste Benno Bokk Yaakaar ; et il l’a payé cash avec la perte de la Ville. S’il avait misé sur les jeunes Habib Niang et Abdoulaye Dieye, le président Macky Sall aurait pu gagner Thiès. Et à l’approche de la confection des Listes pour les législatives, les alertes des responsables arrivent aux oreilles de Macky et de ses conseillers…

La confection de la liste de Dakar sera obligatoirement objet de litige entre les principaux responsables de la mouvance présidentielle. Qui sera tête de liste dans le département et qui sera sur la liste proportionnelle ? Il y a plus de chance d’être député sur la liste proportionnelle que sur la liste majoritaire du département. Car gagner Dakar n’est pas encore sûr. Donc être sur une liste départementale est très risqué. Diouf Sarr battu lors des locales a peu de chance de conduire la liste de Dakar. Et Amadou Ba accepterait difficilement d’être la tête de liste majoritaire qui ressemble à une mission de commando-suicide.

Et ces revendications sont les mêmes dans presque tous les départements sauf ceux du Nord où les leaders sont sûrs de gagner le département au 1er tour. Et aussi à Sédhiou, et Kolda dans le sud. Mais à Tamba, Kaolack, Bignona, Ziguinchor, Kédougou, Thiès, Diourbel et Mbacké, les confections des listes seront très difficiles pour Macky. Et les menaces fusent déjà de partout. A la moindre erreur, Benno Bokk Yaakaar risque de vivre le spectre des votes sanctions. Et cela réduirait considérablement l’avance de la coalition au pouvoir qui avait raflé 125 sièges sur 165 aux dernières législatives de 2017.

