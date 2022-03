C’est comme si les partis de la mouvance présidentielle ont commencé à prendre goût aux listes parallèles. Alors qu’une coalition «Bunt-bi» est déjà mise en place en perspective des élections législatives, la coalition Macky 2012 ira au scrutin sous sa propre bannière. Les leaders des partis de cette coalition ont pris la décision hier lors d’une réunion au siège de Model, sous la présidence de la coordonnatrice Mme Fatoumata Guèye Diouf, rapporte L’As.

Selon le communiqué sanctionnant la rencontre, l‘ensemble des leaders de partis et mouvements ont décidé unanimement d’aller seuls aux élections législatives de juillet 2022 sans Benno Bokk Yakaar et son Président Macky Sall. Pour cause, les leaders de la coalition Macky 2012 sont très remontés contre le chef de l’Etat à cause du mépris dont ils font l’objet. «Ils tournent ainsi le dos à Macky Sall après l’avoir porté à la tête du Pays», précise le communiqué.