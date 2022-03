Un ancien ministre de Wade solde ses comptes avec Karim

Ministre des Droits humains sous Me Abdoulaye Wade, Coumba Gaye sort du bois. Et, c’est pour tirer sur Karim Wade. Dans un entretien avec le journal Libération, elle a tenu par préciser qu’elle est Wadiste» et non Karimiste. Entrant dans le vif du sujet, elle Wade-fils d’être la cause des nombreux départs au sein du PDS.

« Son envie de diriger le PDS à sa manière y est pour quelque chose », dit-elle. Avant de rajouter : « Pour Me Wade, j’étais prête à tout. Je suis un adepte de Wade. On pouvait courir pour Wade et non pour Karim. Nous sommes de la même génération. Si on doit collaborer, on doit mettre carte sur table et redéfinir les termes », rembobine l’ancienne ministre.

La native de Rufisque précise qu’elle n’a jamais eu de relations particulières avec Karim Wade : « On n’a jamais été ami ». Allant plus loin, elle déclare que « Wade-fils n’a jamais été dans les mouvements de jeunesse du PDS », révèle Coumba Gaye qui n’a jamais épousé la vision de Karim au PDS.