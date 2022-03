Pourquoi la plupart des bouteilles de bière sont vertes et brunes ?

Vous avez peut-être remarqué que la plupart des bouteilles de bière sont vertes et brunes, bien qu’elles existent dans de nombreuses couleurs, notamment des couleurs vertes, brunes, bleues et même transparentes. Alors pourquoi les bouteilles de bière sont-elles principalement vertes ou brunes ?

Les bouteilles de bière vertes sont une tradition

Malgré la longue histoire de la bière, l’introduction de la bière dans des bouteilles en verre a commencé au milieu du XIXe siècle. À cette époque, les gens pensaient que le verre était vert. La raison en est que non seulement les bouteilles de bière mais aussi tous les produits en verre sont verts. En effet, le processus de fabrication du verre d’origine n’est pas avancé et il est difficile pour les gens d’éliminer les impuretés telles que les ions ferreux dans le verre. Par conséquent, les premières bouteilles de bière n’étaient que vertes.

Plus tard, les processus de fabrication du verre sont devenus de plus en plus avancé, les gens peuvent éliminer les impuretés du verre et rendre la couleur du verre transparente. Cependant, étant donné que le coût du verre transparent est trop élevé pour être utilisé comme récipient à bière pour les ventes de masse, et que les bouteilles en verre vert peuvent retarder le goût de la bière par rapport aux bouteilles en verre transparent, les gens ont toujours utilisé des bouteilles en verre vert comme bouteilles de bière.

Par conséquent, la tradition des bouteilles de bière vertes est conservée. Les gens ajoutent même des produits chimiques au verre pour le rendre plus vert.

L’essor de la bouteille brune

Dans les années 1930, les gens ont accidentellement découvert que le goût de la bière dans des bouteilles en verre brun ne changeait pas après une longue période. En effet, les bouteilles en verre brun peuvent réduire l’impact de la lumière sur la bière. Des études ont montré que les acides alpha de la bière réagissent avec la riboflavine pour former des composés dans des conditions lumineuses. L’odeur du composé peut être un peu malodorante. Les bouteilles en verre brun ou foncé peuvent absorber la majeure partie de la lumière, ce qui peut empêcher cette réaction chimique de se produire. Par conséquent, plus tard, l’utilisation de bouteilles de bière brunes est devenue populaire.

Après la Seconde Guerre mondiale, les bouteilles en verre brun européennes étaient rares. Cela oblige certaines marques de bière célèbres à réutiliser la bière en bouteille de verre vert. La qualité de la bière de ces marques est très bonne, ce qui fait que la bière en bouteille verte devient synonyme de bière de haute qualité. Plus tard, avec la popularité des réfrigérateurs, même les bouteilles de bière vertes ne se détérioreront pas en raison d’un stockage à long terme. De nombreuses brasseries ont conservé cette tradition…Lire la suite ici