Crise à l’APS, Bamba Kassé envoie trois plaintes à son DG Thierno Birahim Fall :« Au regard de cette volonté manifeste de ternir l’image du Secrétaire général du Synpics, de fouler au pied les lois et règlements de ce pays, de snober la justice et de ne même pas donner du crédit à la Gendarmerie nationale, j’ai décidé avec mon avocat, Me Mouhamadou Bamba Cissé, de servir personnellement une plainte contre le Dg Thierno Birahim Fall, pour diffamation, calomnie et entrave à la liberté du travail», a annoncé Bamba Kassé hier en conférence de presse.