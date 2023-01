Le discours de Macky Sall à la une des journaux

Les quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise (APS) commentent le message de nouvel an du chef de l’Etat.

Le Soleil note que ‘’le curseur sur le social est maintenu’’ avec l’annonce par le chef de l’Etat, entre autres, de l’augmentation de la Bourse de sécurité familiale de 25000 f à 35000 f et de l’enveloppe de 450 milliards pour subventionner les produits alimentaires et énergétiques.

‘’Macky Sall entre bilan 2022 et ambitions pour 2023’’, affiche à la Une Vox Populi, qui écrit : ‘’Augmentation des bourses de sécurité familiale, infrastructures routières, eau, assainissement, santé, souveraineté alimentaire : le chef de l’Etat fait le point et décline ses grands projets’’.

Le quotidien EnQuête parle des ‘’chantiers de Macky Sall’’ dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, les infrastructures, la gouvernance. ‘’Entre grandes réalisations et vœux pieux’’, dit le journal.

Pour le quotidien L’Info, c’était ‘’le discours du 3ème mandat’’. ‘’(….) Encore une fois, les Sénégalais ont eu droit à un véritable discours de campagne, pour ne pas dire de propagande, avec une démarche qui frise l’autosatisfaction. Différentes réalisations du régime ainsi que des projets en cours ont été exhibés’’, souligne la publication.

WalfQuotidien note que ‘’fidèle à sa stratégie, le Président Macky Sall, se sachant très attendu sur la question de la troisième candidature, n’en a pas fait cas’’. ‘’Dans son message solennel de nouvel an, le chef de l’Etat est plutôt revenu sur son bilan et les perspectives qui s’annoncent, selon lui, sous de bons auspices’’, écrit Walf.

La publication souligne aussi que ‘’ça a tonné de partout’’, allusion au concert de casseroles organisé par Yewwi askan wi au moment où le président prononçait son message de nouvel an.

‘’Le concert de casseroles décrété par la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi a, en effet, été largement suivi dans pratiquement tous les quartiers de Dakar par le bruit des us- tensiles de cuisine, des klaxons de véhicules…’’, écrit Walf.

L’As par contre note que ‘’le mot d’ordre de Yewwi n’a pas connu de succès’’.

‘’Message à la Nation contre concert de casseroles, entre show et froid’’, affiche à la Une le quotidien Bës Bi qui écrit ‘’évasif sur le rapport de la Cour des comptes et muet sur la question du 3ème mandat, le président de la République a appelé au calme et à +la responsabilité individuelle et collective+ pour préserver la stabilité du pays. Se prépare-t-il à se lancer pour 2024 ?’’.

Le quotidien signale aussi que ‘’le concert de casseroles de Yewwi askan wi a marqué sa réussite par un tintamarre assourdissant à l’heure du traditionnel discours à la nation du président Macky Sall’’.

‘’La banlieue, le centre de ville et certaines régions, ça a vibré au rythme des casseroles. Le concert de casseroles, initié par Sonko et Cie, s’est déroulé un peu partout à Dakar, au même moment où le chef de l’Etat s’adressait à la Nation, le 31 décembre’’, rapporte le journal.

