Le durian, un fruit exotique…mortel avec du soda

Certains l’apprécient, d’autres l’ont en horreur. Le durian, fruit originaire d’Asie du Sud dont l’odeur évoque le fromage trop fait, causerait la mort de certains de ses consommateurs.

D’apparence, tout porte à croire que le durian est un fruit exotique classique, entre le litchi, la mangue et le pomelo chinois. Que nenni. Il s’agit d’un arbre tropical originaire d’Asie du Sud qui produit des fruits comestibles, eux aussi appelés «durians» et dont la particularité réside dans l’odeur nauséabonde qu’ils dégagent aussitôt découpés. Une émanation répugnante, que certains comparent à celle d’un mélange de fromages trop faits ou à celle d’une poubelle, voire d’un cadavre en décomposition. Si bien que la spécialité a déjà fait l’objet d’un «Durian challenge» sur la Toile, consistant en un concours de celui qui supportera le mieux l’odeur insoutenable de ce fruit roi. Mais pourquoi s’infliger un tel supplice ?

Fruit mortel avec le Coca

Un homme du nom de Kim-Siang Ng a rapporté qu’un touriste chinois âgé de 28 ans visitant la Thaïlande est mort à suite à la consommation excessive de durian pour avoir bu une canette de coca.

Il a qualifié cette combinaison comme venin de cobra et a incité les gens de ne pas boire de Cola juste après avoir mangé du durian. Il a également dit que la Thaïlande a également publié un avertissement invitant à ne pas boire de Cola ou de quoi que ce soit à haute teneur en caféine dans les huit heures quand vous mangez du durian.

Le durian, fruit défendu ?

Entier, le fruit peut peser jusqu’à 5 kilos.

Personne ne peut passer à côté du durian (de l’indonésien duri, arbuste épineux), ce fruit ovoïde et graphique, bardé d’épines, dont il existe environ 30 espèces différentes, dont 9 comestibles, et qui peut peser jusqu’à 5 kilos.

Ce fruit roi, que l’on trouve sur les marchés de Singapour (40 000 tonnes importées par an, un record mondial), en Thaïlande, en Indonésie, en Chine ou en Malaisie, est tellement malodorant qu’il est séparé des autres produits et même interdit dans les lieux publics, transports en commun, hôtels et autres taxis. Pourtant, selon ses amateurs, son goût vaudrait tout l’or du monde et surtout tous les efforts du monde pour ignorer cette pestilence. Un goût de «noisettes, d’amandes, de fromage et de cognac», une texture « à la fois crémeuse et grasse» décrivent sur leurs blogs de voyages les épicurieux qui l’ont gouté.

Pâtisseries, cocktails, glaces, smoothies ou encore macarons, en Asie, rien n’arrête ses afficionados. Rien, pas même la menace de mourir d’une consommation excessive de ce fruit défendu. En effet, chaque année, plusieurs personnes mourraient d’overdoses de durian. Et pour cause, d’une part, le fruit, très gras et très calorique, peut s’avérer difficile à digérer – il est donc proscrit aux personnes sensibles de l’intestin et aux femmes enceintes – d’autre part, associé à de l’alcool, le durian peut s’avérer très dangereux. Sa haute teneur en soufre inhibe l’enzyme ALDH, qui protège notre foie des toxines de l’alcool. Seulement voilà, les Asiatiques prêtent au durian des vertus incroyables. Le fruit agirait miraculeusement contre les maux de tête et favoriserait le sommeil.