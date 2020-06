Les Chinois ouvrent le marché de la viande chien…images choquantes

Les vendeurs du marché chinois coupent des rangées de chiens abattus tandis que les habitants profitent des repas dans la « rue de la viande de chien » alors que Yulin célèbre un festival notoire malgré la pandémie de coronavirus

Le festival controversé de la viande de chien de Yulin a ouvert «comme d’habitude», selon des sources

Des vidéos horribles montrent des bouchers coupant des chiens pour des clients sur un marché

D’autres images montrent des habitants se rassemblant pour manger de la viande de chien sur le côté d’une rue

Les militants ont exigé que les responsables interdisent le festival à la suite du coronavirus

Le célèbre festival chinois de la viande de chien de Yulin a ouvert «comme d’habitude» malgré le fait que le pays continue de lutter contre la pandémie de coronavirus , ont indiqué des sources.

Des vidéos horribles fournies à MailOnline montrent des vendeurs du marché découpant des rangées de chiens abattus pour les clients sans porter de masques faciaux.

Un autre clip montre des convives locaux affichant des règles de distanciation sociale pour rassembler et déguster de la viande de chien au bord d’une route.

Yulin est situé dans la province du Guangxi, en grande partie agricole, dans le sud de la Chine. Le festival annuel de 10 jours célèbre le solstice d’été et attire généralement des milliers de visiteurs, dont beaucoup achètent des chiens pour le pot qui sont exposés dans des cages exiguës.

« Le festival de la viande de chien de cette année est le même qu’avant », a déclaré Du Yufeng, un militant chinois des droits des animaux de longue date qui était à Yulin ce week-end avec six autres militants pour protester contre l’événement.

Mme Du a déclaré que le principal centre de commerce de viande de chien de la ville, le marché de Dongkou, était occupé ce week-end, avec des « bouchers posant des chiens d’affilée sur les comptoirs à couper »

Les activistes ont déclaré que la principale plaque tournante du commerce de viande de chien de la ville, le marché de Dongkou, était occupée. Ils ont dit avoir vu des vendeurs découper des rangées de chiens abattus pour des clients sans masque facial

«L’un de nos militants de Jiangsu (province) a fait semblant d’être un client et a demandé à un boucher s’ils avaient des chiens vivants. Le boucher a déclaré qu’ils avaient tué tous les chiens à la maison, pas ici », a ajouté Mme Du, qui est la fondatrice du Bo Ai Animal Protection Center dans la province du Sichuan.

Elle a critiqué: « Cela signifie pour eux que le gouvernement local n’a même pas essayé d’arrêter le festival de la viande de chien en raison de l’épidémie ou a averti les gens de ne pas se rassembler … Ils ont complètement ignoré l’épidémie pour poursuivre des gains financiers. »

Mme Du a déclaré que son groupe avait pu contourner la police pour prendre des photos et des vidéos parce que les six autres militants étaient des visiteurs pour la première fois à Yulin et que leur visage n’était pas familier aux commerçants de chiens.

Par conséquent, Mme Du attendrait dans la voiture et les autres sortiraient pour filmer les marchés séparément, a-t-elle déclaré.

«Mais nous avons dû agir avec beaucoup de prudence. Une fois que plusieurs de nos militants se sont rassemblés, les commerçants de chiens demanderaient « que faites-vous? »

Elle a déclaré que des policiers étaient stationnés à l’entrée de la «rue de la viande de chien» de la ville, mais qu’ils n’ont pas empêché les gens de rassembler ou de manger de la viande de chien.

Mme Du et les autres ont également rendu visite à l’administration des plaintes et propositions publiques de la province du Guangxi dans la capitale provinciale Nanning et ont remis une pétition pour exiger que les responsables interdisent le festival une fois pour toutes.