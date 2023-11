Le FITE écrase Yewwi…dépouille Sonko et écarte Serigne Moustapha Sy

Le ciel tombe sur la tête de Sonko. Après avoir perdu en une seule journée 2 procès, l’un à la Cour de Justice de la CEDEAO et l’autre devant la Cour Suprême, Ousmane Sonko voit sa coalition Yewwi Askan Wi s’effriter.

Sonko est foutu. Du fond de sa cellule, il va comprendre que la politique est truffée de mensonge, de trahison et d’abandon. Ses amis et alliés qui sont des opposants de salon n’ont lancé aucune initiative depuis l’incarcération du leader de l’Ex Pastef. Il a tout perdu, son parti, son projet politique et toute sa base politique dont les principaux responsables sont en prison ou en exil. Aujourd’hui ses alliés politiques non influents et d’un poids politique minuscule se moquent de lui, piétinent toutes ses œuvres, le dépouillent et pire, ils écartent Serigne Moustapha Sy.

Le Front pour l’inclusivité et la transparence des élections (FITE) a été lancé officiellement par 35 candidats à l’élection présidentielle. Le leader des Patriotes et son allié haut de couleur qu’est Serigne Moustapha Sy n’ont rien pu voir venir. Ceux qui se disaient leurs alliés au sein de Yewwi Askan Wi viennent de prendre sans pour autant le dire, leurs distances vis-à-vis d’eux. Le maiere de Zig enfermé, ses anciens alliés qui ne savaient plus quoi faire tant il leur dictait sa loi, poussent un ouf de soulagement.

Ils ne sont pas tous à souhaiter intérieurement à voir Ousmane Sonko participer à l’élection présidentielle. Ils parlent d’inclusion mais ils savent tous que si Sonko participe à ses élections, leurs candidatures seront écrasées, alors qu’eux aussi ont des ambitions. Donc le mot Inclusion dans leur appellation est une hypocrisie de la part de ces alliés politiques de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko prochain Président de la République, sûr que cela ne fera l’affaire de plusieurs de ses responsables politiques de l’opposition qui prétendent défendre sa cause, alors que derrière lui, ils sont prêts à lui planter un couteau derrière le dos.

Ses alliés politiques n’ont jamais manifesté pour la libération de Sonko. Leurs actions sont sur les réseaux sociaux. Pas un seul acte sur le terrain. Les a-t-on vus une fois sur le terrain pour manifester et réclamer comme il se doit la libération de Ousmane Sonko ? Ils ne l’ont jamais fait et souhaitent tous intérieurement que Ousmane Sonko soit longtemps gardé en prison pour diverses raisons. D’ailleurs, ils ont trouvé le meilleur moyen d’enterrer Ousmane Sonko. Ils ont mis en place le FITE, histoire de tuer Yewwi Askan Wi dont tout reposait sur Ousmane Sonko.

Ainsi avec le FITE, c’est Yewwi qui est mort. Le FITE met à l’écart Yewwi et éloigne les opposants de la lourde présence de Serigne Moustapha Sy. En effet celui qui est le guide moral du PUR, a tendance à mépriser tous les autres responsables de l’opposition en dehors de Pastef qu’il ne peut pas ignorer. N’est-ce pas lui qui déclarait que Ousmane Sonko avait monté tout son coma durant sa grève de la faim, rien que pour ne pas parler avec les autres responsables de Yewwi Askan Wi, alors qu’eux deux communiquaient régulièrement et décidaient de la marche à tenir par l’opposition.

Le FITE est une autre version de Yewwi sans le marabout et le Diktat de Sonko. Avec le FITE, Sonko est mort et le marabout Serigne Moustapha Sy éloigné. Lors du montage de Yewwi Askan Wi, ils avaient choisi délibérément de mettre à l’écart des leaders de l’opposition. Parce que ce sont eux qui devaient décider de ceux qui devaient être de l’opposition et de ceux qui ne devaient pas l’être.

Voilà pourquoi, profitant de la situation, certains de leurs alliés au sein de Yewwi Askan Wi ont trouvé l’idée de s’élargir d’eux une bonne fois pour toutes, de mettre en place le FITE dont ils ne peuvent avoir aucune mainmise. Ousmane Sonko et Serigne Moustapha Sy doivent désormais à leur diktat qu’ils exerçaient sur Yewwi Askan Wi.

Papa Ndiaga Dramé Pour xibaaru.sn