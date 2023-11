Sonko neutralisé…Macky fait le ménage avant 2024

Ousmane Sonko n’est plus une menace pour le président Macky Sall et son régime. Le leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a perdu la grande bataille qui l’opposait au pouvoir. La Cour de justice de la CEDEAO et la Cour suprême ont enterré toutes ses chances de revenir dans la course pour le 25 février 2024.. Une défaite qui pousse le chef de l’Etat a accéléré son offensive. Il va préparer une grande purge avant de passer les rênes à son successeur.

Le chef de l’Etat a décidé de renoncer à un troisième mandat très contesté. Avant de se retirer de la course, il a décidé de choisir Amadou Ba pour qu’il prenne la relève. Le premier ministre devra faire face aux autres candidats. Mais parmi cette panoplie de candidats figure un grand absent, Ousmane Sonko. Le leader de l’ex parti Pastef est en prison depuis le 31 juillet 2023. Une arrestation qui le place dans une très mauvaise posture. Ce qui l’a poussé à saisir la Cour suprême et la Cour de justice de la CEDEAO.

Malheureusement, le vendredi n’a pas été bon pour Sonko. Il a essuyé trois défaites. Les deux Cours l’ont débouté. Pour ne rien arranger, les sénégalais lui ont tourné le dos. Mais le «Macky» ne desserre pas pour autant l’étau. Le chef de l’Etat va faire le grand ménage avant de partir. Ce qui met en danger tous les apprentis vandales qui gravitent autour du maire de Ziguinchor. Le locataire du Palais s’est voulu très clair sur la question. Et il semble ne pas blaguer.

A Kaffrine, il a mis en garde les fauteurs de troubles. « Je suis connu pour être un homme de paix et de dialogue, mais il y a des choses que je ne vais pas accepter de ma vie. On ne doit jamais accepter qu’on nous marche sur les pieds », a-t-il soutenu.

Sur un ton menaçant, le commandant en chef de poursuivre : « ceux qui pensent pouvoir semer le chaos dans ce pays. Ils n’ont qu’à se tenir tranquilles. Ceux qui pensent que je vais capituler devant ces forces intérieures ou extérieures n’ont rien compris. J’ai renoncé au pouvoir mais jusqu’au jour où je vais passer le témoin au futur Président, et j’espère que ce sera vous (Il désigne Amadou Bâ), je n’accepterai jamais le chaos au Sénégal. Ceux qui veulent le tenter n’ont qu’à essayer, on verra. Ça suffit ».

Un message un peu plus clair. Macky Sall met en garde les «révolutionnaires» de Sonko. Mais cela intervient dans un contexte tendu. Lors des derniers événements, des éléments extérieurs ont mis l’université Cheikh Anta Diop de Dakar à feu. Ce qui a irrité bon nombre de sénégalais. D’ailleurs, c’est l’une des raisons pour laquelle, l’université reste toujours fermée. En mars 2021, c’était le même scénario. Ces nombreux appels à la violence sont l’œuvre de Ousmane Sonko qui s’était lancé dans une révolution. Une révolution qui a coûté la vie à une trentaine de jeunes. Depuis lors, Macky a blindé ses hommes.

Depuis le discours guerrier de Sonko datant d’avril 2021, le président Macky est en alerte maximum. Macky Sall avait promis qu’un tel scénario n’allait plus se produire. Une promesse qu’il a tenu. Toutes les grandes manifestations des membres de l’opposition ont été un véritable échec. Une véritable chasse aux patriotes a envoyé de nombreux jeunes en prison. Les membres de la société civile parlent de plus de mille «détenus politiques». Et ce nombre pourrait augmenter dans les jours à venir.

Les insulteurs sur les réseaux sociaux seront traqués et arrêtés. La preuve, la Section de recherches de Colobane a mis la main sur un militant de Sonko qui a offensé le président Macky Sall et le haut commandant de la gendarmerie nationale à travers une publication sur sa page Facebook. « Sat Sadia », a été arrêté à Saly, par les éléments de la Section de recherches de Dakar. Une opération pour nettoyer le pays pétrolier qu’est devenu le Sénégal.

Les jeunes sont ainsi avertis. Macky Sall, en fin de mandat, ne compte pas laisser un groupuscule faire basculer le pays. Une mise en garde qui vise directement les hommes de Ousmane Sonko. Toute personne qui s’aventurerait sur cette voie risque de le payer cher. Et les membres de l’ex Pastef ne diront pas le contraire. Leur parti est dissous et leurs membres traqués comme des lapins. Comme quoi on se bat pas avec un Etat.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru