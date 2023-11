L’insulteur de Sonko attaque un patriote mort…c’est grave ! 

L’humanisme est un mot qui n’existe vraiment pas chez certains patriotes. Il est vraiment dommage de voir que les membres de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) du radical Sonko, ne reculent même pas devant la mort. Tout ce qui sort de leur bouche c’est de la haine. Hier c’était l’avocat Me Abdoulaye Tall. Aujourd’hui, c’est un autre responsable bien distingué de l’ex Pastef qui se fait remarquer. Cet homme a craché sur la mémoire d’un des leurs décédés.

Papito Kara regrette sûrement le peu de temps qu’il a cheminé avec certains membres de l’ex Pastef. Décédé sur le chemin de l’émigration clandestine, il essuie déjà la haine de certains individus qui gangrènent le parti de Sonko. Les propos qu’il a tenu sur lui sont d’une telle lâcheté qu’il a mis beaucoup de personnes en colère. Ce funeste individu n’est personne d’autre que l’insulteur attitré d’Ousmane Sonko. Akhenaton, comme c’est de lui qu’il s’agit, a profané la mémoire de ce jeune homme.

«Je pleurerai les jeunes qui sont morts dans les combats (manifestations). Je ne pleurerai pas un lâche qui est allé dans les pirogues», a lancé la bouche puante de l’ex Pastef dans la vidéo ci-dessous. Il traite, aujourd’hui, de lâche ce jeune qu’ils ont toujours adoubé. Ils sont en train de souiller sa mémoire alors qu’ils l’ont abandonné à son triste sort depuis qu’il a été élargi de prison. Voilà un exemple de comment le parti de Sonko récompense les personnes qui se sont battues pour lui.

Akhenaton reproche à ce jeune d’être parti dans les pirogues pour un lendemain meilleur. Qu’ils ont la mémoire courte chez les patriotes. Papito Kara a mené le même combat que Guy Marius Sagna. Il a mené le même combat que Seydina Oumar Touré. Il a mené le même combat que les fuyards Outhmane Diagne et Ngagne Demba Touré. Qu’est-ce que Pastef a fait pour lui ? Rien du tout si ce ne sont des marches collectives pour, disent les patriotes, exiger la libération des otages politiques. Seulement cela et pas plus. Pourtant ils en ont fait plus pour leurs petits chouchous. Cela Akhenaton l’a t-il oublié ? Ou il fait mine de l’oublier ?

Le combat de Papito Kara, quand Guy Marius Sagna l’a porté, les patriotes ont cotisé des millions pour lui. Rien que pour lui acheter une voiture. Loin de s’en contenter là, ils ont aussi fait de lui, Guy Marius, un député qui touche pratiquement 2 millions chaque mois. Désormais, Guy a déserté les rues. Ils se déplacent maintenant qu’en avion pour prêcher la parole de Sonko.

L’ex Capitaine de Gendarmerie, Seydina Oumar Touré, a eu la même chance que Guy. Les mêmes patriotes ont cotisé pour lui des millions. Ce qui lui a permis d’aller se la couler douce dans ses champs à Kolda. Idem pour Ngagne Demba Touré et Outhmane Diagne disparu des radars au moment où ce jeune de Touba devait refaire sa vie de zéro.

Akhenaton lui aussi profite de ses largesses. C’est grâce à l’audience que lui accorde des jeunes naïfs qu’il gagne de l’argent sur ses plateformes digitales. Alors dire ces âneries sur un membre de Pastef, c’est une insulte impardonnable et inqualifiable. Les membres de ce parti ont perdu tout humanisme. Même les morts ne peuvent pas trouver le repos éternel avec eux. Hier c’était Me Sèye, aujourd’hui c’est autour de Papito Kara. Demain ce sera peut-être le tour se Sonko qui s’est lancé sur la voie d’un suicide. Qui sait ? Les partisans du maire de Ziguinchor ont tellement la haine qu’ils enverraient tout le monde dans une fournaise.

Revenant sur Papito Kara, il vaut mille fois que Akhenaton. Le combat mené par ce jeune lui a valu un séjour de six (6) mois en prison. Pendant ce temps, ce fidèle soutien de Sonko vit des aides et allocations de la France dans son petit coin douillet. Du haut de son fauteuil, il débite mensonge sur mensonge sans jamais poser les pieds au Sénégal. Des jeunes suivent bêtement ses recommandations et finissent dans les prisons sénégalaises. Akhenaton est à l’image de Kayz Fof. Deux lâches qui mentent sur Internet pour se sucrer grâce à leur vue sur le dos d’une jeunesse naïve. Personne ne les verra porter le moindre petit combat pour défendre leur leader.

Désormais, les jeunes doivent ouvrir les yeux et se rendre compte que leur vie ne vaut rien pour les patriotes. Tout ce qui les intéresse c’est Ousmane Sonko et sa petite personne. Leur mort passera toujours inaperçue comme ce fut le cas pour les 30 «martyrs». L’heure est venue pour la jeunesse de prendre conscience du véritable visage de ce parti dissous !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru