Voici le mauvais casting de Macky qui…favorise Sonko

Macky Sall est un génie politique. Cette assertion devrait être conjuguée au passé. Macky Sall ne l’est plus. Du moins depuis que le nouveau gouvernement est mis en place. Le casting de ce nouveau gouvernement a montré les limites politiques de Macky Sall. L’homme qui a réduit l’opposition à sa plus simple expression, a commis une grave erreur dans la composition de son nouveau gouvernement. Il a fait bouger une pièce maîtresse, ce qui a déstabilisé le dispositif qui avait été établi pour maîtriser l’opposition radicale. Aujourd’hui le « monstre » Sonko renaît de ses cendres…

Macky Sall qui a maîtrisé jusqu’ici son opposition commence à perdre les pédales à 3 mois et 21 jours de l’élection présidentielle du 25 février 2024. La composition de son dernier gouvernement favorise en ce moment la renaissance de cette opposition réduite à sa plus simple expression. Comment Macky Sall a pu commettre une erreur pareille en permettant à l’opposition notamment radicale de retrouver du terrain ?

Ousmane Sonko qui était dans les oubliettes après son emprisonnement à la prison de haute sécurité de Sébikhotane, commence à avoir de l’espoir quant à son avenir politique. Les membres de son ex-parti reprennent du poil de la bête. Ils sont redevenus actifs et se mettent à défier de plus en plus, l’autorité. Tout ceci par seule la faute de Macky Sall.

Maîtrisé par l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Diome qui connaît l’opposition dans toutes ses facettes, Ousmane Sonko a senti un relâchement et certaines failles du côté du ministère de l’Intérieur. Et lui et ses avocats se sont introduits dans cette brèche pour rebondir. Le ministère de l’Intérieur sous Antoine Diome n’aurait jamais commis la moindre erreur qui favorisera Sonko et son parti dissous.

Macky Sall a enlevé sa pièce maîtresse qui empêchait l’opposition de « marcher » sur lui. Antoine Diome était devenu un ennemi à abattre pour l’opposition. Il savait comment s’y prendre et y parvenir pour la neutraliser. A présent, on voit Ousmane Sonko et ses avocats prendre plus d’initiatives contre l’administration. Le F-24 s’est même permis, il y a une semaine de pavaner dans la rue pour exiger la libération des « détenus politiques ».

Le casting de Macky Sall a été très mauvais lors de la composition du nouveau gouvernement. Il a enlevé Antoine Diome du ministère de l’Intérieur pour le mettre à la tête du ministère du Pétrole et des Énergies. Macky Sall veut le meilleur à la tête du ministère du Pétrole et des Énergies devenu l’un des ministères les plus importants. Mais en enlevant Antoine Diome du ministère de l’Intérieur, il a occasionné une fissure qui profite à l‘opposition.

Une aubaine pour celle-ci. On a même vu et entendu le journaliste de service de Ousmane Sonko, Pape Alé Niang, se mettre l’autre jour, à tresser des lauriers à Me Sidiki Kaba, nouveau ministre de l’Intérieur. Ce qui est loin d’être gratuit. Cela montre comment Antoine Diome empêchait à Ousmane Sonko et ses partisans de dormir. Ils peuvent se mettre à danser à présent. Une grosse épine leur a été ôtée du pied par le chef de l’Etat, Macky Sall.

Le Chef de l’Etat n’avait certainement pas pensé qu’en enlevant Antoine Diome du ministère de l’Intérieur pour le nommer à la tête du ministère du Pétrole et des Energies qu’il faisait ainsi l’affaire de Ousmane Sonko et de ses sbires. Et actuellement, Macky Sall doit bien se rendre compte qu’il a commis sa plus grosse erreur depuis qu’il est Président de la République. Il a permis à Ousmane Sonko et ses sbires de renaître de leurs cendres. Ils sont en train de jubiler à présent.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn