Le Fonds d’Entretien Routier renforce la logistique de 4 régions

Dans le cadre de la mise en œuvre des conventions liant le Fonds d’Entretien Routier Autonome (FERA) et les communes du Sénégal à travers le volet : Entretien et désensablement du réseau routier, le ministre Mansour Faye en charge des transports et du Désenclavement a procédé à Diamniadio, à la remise de 4 camions dotés de balayeuses automatiques aux communes suivantes : Fatick ; Mbour ; Pikine et Tambacounda.

Ce matériel d’entretien vient s’ajouter au premier lot qui était destiné aux communes de Diourbel ; Saint Louis et Touba.

Nous travaillons pour que d’autres communes puisent bénéficier de ces engins modernes et efficaces.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn