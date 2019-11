Le Forum du justiciable plaide pour…Hissène Habré

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Forum du justiciable a appris comme tous les Sénégalais les informations sur l’état de santé du Président Habre. Ce Dernier a été condamné à la prison à vie au terme d’un procès qui n’a pas respecté les Principes qui sous-tendent un procès équitable et a passé à ce jour, 6 années dans les liens de la détention.

L’alerte sur son état de santé depuis l’année dernière par son épouse mais aussi par les médecins, aurait dû faire réagir les autorités en charge du dossier .

Le Forum du justiciable les interpelle aujourd’hui, au vu de la dégradation de son état de santé quand on sait que toute personne malade a droit à ce que sa situation carcérale soit reconsidérée. De nombreuses personnes en ont bénéficié.

Le Forum du justiciable lance un appel pour une grâce médicale en faveur du Président Habre pour lui permettre de revenir chez lui, d’être soigné et soutenu par sa famille . Cette grâce médicale serait en tous points conforme à nos valeurs d’humanité et de responsabilité

Fait à Dakar le 12 Novembre 2019

Le bureau exécutif

OSC FORUM DU JUSTICIABLE