Le FPDR dénonce le complot visant à salir…Mamadou Diop Decroix

Selon Mr Sidy Fall, Coordonnateur du Front Patriotique pour la Défense de la République (FPDR) section France, « le parcours de Mamadou Diop Decroix mérite respect et considération »

Le FPDR a pris connaissance, avec indignation d’un article publié dans la presse selon lequel l’honorable député Mamadou Diop Decroix serait de connivence avec Macky SALL pour fragiliser l’opposition.

En ma qualité de Coordonnateur du FPDR France, je tenais à informer l’opinion nationale et internationale que de telles allégations sont mensongères, fantaisistes et dénuées de tout fondement.

Exclu de l’Université et enrôlé de force dans l’armée sénégalaise en 1971, Mamadou Diop Decroix a consacré toute son existence à la défense de la démocratie et des libertés au Sénégal. Il en a payé le prix fort, pour avoir été à plusieurs reprises emprisonné pour des motifs politiques. Cela lui a valu de nombreuses arrestations : en 1968, 1969, 1971, 1975,1980, 1985. En 1989, il a été victime d’un traumatisme crânien, à la suite d’une intervention policière lors d’un sit-in. En 2018, il a été malmené et arrêté par les forces de l’ordre, sur instruction directe du ministre de l’intérieur agissant pour Macky SALL. Un tel parcours mérite respect et considération.

Le FPDR France alerte l’opinion sur les sales pratiques ignobles d’une certaine presse, corrompue (des mercenaires de la plume), tendant à salir d’honnêtes citoyens et à jeter le discrédit sur des opposants de la trempe de Mamadou Diop Decroix, pour créer la division dans les rangs de l’opposition et faire le jeu du régime.

Le FPDR France, apporte son soutien total à Mamadou Diop Decroix, victime de calomnie et lui témoigne sa solidarité pleine et entière au moment où des mercenaires de la plume versent dans un journalisme ordurier et déversent un torrent de boue sur Mamadou Diop Decroix, pour tenter vainement, de porter atteinte à son honneur et à sa réputation.

Camarade Mamadou Diop : la lutte contre le régime illégitime et impopulaire de Macky Sall continue !

Fait à Paris, le 14 novembre 2020

M.Sidy FALL

Coordonnateur du FPDR France

