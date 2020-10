Le Frapp a déposé sa plainte contre Aliou Dembourou Sow !

Le Front Révolutionnaire anti impérialiste Populaire et Panafricain (Frapp) vient de déposer sa plainte annoncée depuis hier contre Aliou Dembourou Sow qui avait demandé aux peulhs de sortir les machettes pour se battre pour le troisième mandat de Macky Sall.

Voici la plainte déposée sur la table du procureur de la République :

A L’attention de MONSIEUR LE PROCUREUR

près le tribunal de grande instance de Dakar

Objet : Plainte en dénonciation d’infraction pour apologie de crime

Monsieur le Procureur,

Attendu que lors d’une sortie médiatique dans une des langues nationales du Sénégal, le député Aliou Demba SOW dit Aliou Dembourou SOW, député élu sur la liste départementale de Ranérou-Ferlo a fait un appel grave à la violence ethnique. En effet, ce dernier a invité une communauté à « prendre les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall à un troisième mandat, en 2024 ».

Qu’il est constant que ces mots, d’une violence sans commune mesure, traduisent nettement la volonté du Sieur Sow d’impliquer cette communauté de façon malencontreuse dans la détermination des personnes aptes à poser leur candidature à la prochaine élection présidentielle de 2024 alors qu’aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté.

Qu’il ne fasse point l’ombre d’un doute que la période électorale est tellement sensible qu’on ne saurait admettre cet écart de langage aussi dangereux dont la seule motivation est de faire valoir des positions partisanes au détriment de l’intérêt, de la quiétude, de la sûreté et de la sécurité publics.

Qu’on ne saurait ignorer ni disconvenir que ces mots portent atteinte à l’unité nationale qui a toujours existé dans notre pays.

Que notre mouvement, constitué de Sénégalais soucieux de la paix et de la stabilité de leur pays, se voit dans l’obligation de vous saisir pour que ses agissements soient punis à hauteur de leur gravité.

Attendu que les actes de Monsieur Aliou Demba SOW, député de surcroit, sont constitutifs d’apologie de crime, infraction prévue et punie par les articles 248, 249, 250 et 252 du Code Pénal Sénégalais.

C’est ainsi que, suivant notre droit constitutionnel intangible de l’intégrité du territoire national et de l’unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la Nation, nous vous saisissons pour que l’acte soit réprimé.

Dans l’attente d’une suite favorable à notre dénonciation, nous vous prions, MONSIEUR LE PROCUREUR, de recevoir nos salutations et considérations distinguées.